Polska Morawiecki nie przywitał się z Kaczyńskim przed posiedzeniem RBN Maciej Wacławik |

Morawiecki nie przywitał się z Kaczyńskim na posiedzeniu RBN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Były premier, wchodząc na salę jako jeden z ostatnich z Marcinem Horałą, przywitał się ze stojącymi przedstawicielami kancelarii prezydenta, po czym przeszedł tuż za plecami siedzącego Jarosława Kaczyńskiego i zajął miejsce, nie patrząc w stronę prezesa PiS.

Mateusz Morawiecki przed rozpoczęciem posiedzenia RBN Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Prezydent, który wszedł chwilę później, przywitał się ze wszystkimi zebranymi, wcześniej podobnie zrobił m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Poza wymienionymi politykami we wtorek w pałacu prezydenckim pojawili się też między innymi premier Donald Tusk, wicepremierzy i ministrowie jego rządu, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych.

Prezydent Nawrocki, otwierając posiedzenie RBN, powiedział, że zwołał je, "ponieważ Polska stoi dzisiaj przed decyzjami o fundamentalnym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa". Nawiązał też między innymi do wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego, oskarżając premiera. - Pełną odpowiedzialność za całą tę sytuację ponosi Donald Tusk - mówił Nawrocki.

Redagował AM