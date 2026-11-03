Morawiecki nie przywitał się z Kaczyńskim przed posiedzeniem RBN
Były premier, wchodząc na salę jako jeden z ostatnich z Marcinem Horałą, przywitał się ze stojącymi przedstawicielami kancelarii prezydenta, po czym przeszedł tuż za plecami siedzącego Jarosława Kaczyńskiego i zajął miejsce, nie patrząc w stronę prezesa PiS.
Prezydent, który wszedł chwilę później, przywitał się ze wszystkimi zebranymi, wcześniej podobnie zrobił m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Poza wymienionymi politykami we wtorek w pałacu prezydenckim pojawili się też między innymi premier Donald Tusk, wicepremierzy i ministrowie jego rządu, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych.
Prezydent Nawrocki, otwierając posiedzenie RBN, powiedział, że zwołał je, "ponieważ Polska stoi dzisiaj przed decyzjami o fundamentalnym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa". Nawiązał też między innymi do wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego, oskarżając premiera. - Pełną odpowiedzialność za całą tę sytuację ponosi Donald Tusk - mówił Nawrocki.
Redagował AM