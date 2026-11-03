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Polska

Karol Nawrocki: spotykamy się w sytuacji poważnego kryzysu konstytucyjnego

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RBN
Nawrocki: spotykamy się dziś w sytuacji poważnego kryzysu konstytucyjnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło się od wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego. Nawiązał między innymi do wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego, oskarżając premiera. - Pełną odpowiedzialność za całą tę sytuację ponosi Donald Tusk - mówił Nawrocki. - Prezydentowi pomyliła się formuła i pod pretekstem RBN zorganizował swój wiec - skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka.

Karol Nawrocki, otwierając posiedzenie RBN, powiedział, że zwołał je, "ponieważ Polska stoi dzisiaj przed decyzjami o fundamentalnym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa". - Przedmiotem naszego spotkania miały być, w założeniu, przede wszystkim stan i przyszłość polskiego bezpieczeństwa, w tym także strategiczne znaczenie stałej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej - mówił.

Klatka kluczowa-824845
Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Wejście prezydenta
Źródło: TVN24

- Jednak działania rządu, na czele z premierem Donaldem Tuskiem, z ostatniego piątku sprawiły, że spotykamy się dziś w okolicznościach dotąd niespotykanych, w sytuacji poważnego kryzysu konstytucyjnego, wobec czego nie możemy przejść dzisiaj obojętnie - powiedział Nawrocki.

Nawrocki: pełną odpowiedzianość ponosi Tusk

Jak dodał, mamy do czynienia z sytuacją "w której uzasadnione są najpoważniejsze zarzuty dotyczące nielegalności działań podejmowanych przez rząd wobec TK". - Pełną odpowiedzialność za całą tę sytuację, każdego policjanta pod Trybunałem, za wszystkie nielegalne działania takie, jak zawieszenie sędziów, nielegalne zarządzenia, wejście do Trybunału od strony kancelarii premiera, ponosi jeden człowiek, człowiek, który jest obecny na tej sali, do którego się uśmiecham, choć którego działań nie rozumiem, nie akceptuję i przeciwko nim występuję, a więc premier Donald Tusk - powiedział Nawrocki.

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Źródło: TVN24

- Tak nie działają demokraci, szanowny panie premierze - zwrócił się do szefa rządu. - Chcę powiedzieć panu premierowi i wszystkim obecnym na RBN, że oczywiście nie przejdę nad tym do porządku dziennego; wykorzystam wszystkie dostępne mi prerogatywy, a także legitymację i mandat dany mi przez społeczeństwo do powstrzymania tej próby wywrócenia porządku konstytucyjnego - powiedział prezydent.

RBN
RBN
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

- Przed nami Święto Niepodległości. Oczekuję, że przed nim, przed rozpoczęciem tygodnia, w którym będziemy jako naród wspólnie świętować, będzie pan premier gotowy do ograniczenia zapędów swojej władzy i zaprzestania nielegalnych działań pana przedstawicieli w budynku Trybunału Konstytucyjnego - powiedział, zwracając się do premiera Tuska. 

Premier Donald Tusk nie mógł zabrać głosu. Po wypowiedzi Nawrockiego media zostały wyproszone z sali i rozpoczęła się niejawna część RBN.

Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

"Prezydentowi pomyliła się formuła i pod pretekstem RBN zorganizował swój wiec. To, że nie dał nikomu innemu dojść do głosu pokazuje, jak bardzo boi się odpowiedzi na swoje kłamstwa" - napisał później rzecznik rządu Adam Szłapka.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

W skład RBN wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie: obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, szef BBN i szef prezydenckiej kancelarii.

We wtorek w Pałacu prezydenckim pojawili się też między innymi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
Karol NawrockiRada Bezpieczeństwa NarodowegoTrybunał KonstytucyjnyPolityczno-prawna batalia o Trybunał KonstytucyjnyDonald Tusk
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