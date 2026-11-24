Polska Trwa posiedzenie komitetu do spraw bezpieczeństwa. Szef MON: przed nami ważne tygodnie Oprac. Kuba Koprzywa |

Posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Relacja Pawła Łukasika Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Posiedzenie komitetu zwołano na godzinę 8. We wpisie na X szef MON podał, że wśród spraw, którymi zajmie się komitet, będą: "ochrona polskiego nieba, naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, wsparcie NATO - samoloty wczesnego ostrzegania i stała baza wojsk amerykańskich w Polsce". Kosiniak-Kamysz dodał, że w posiedzeniu komitetu wezmą udział przedstawiciele prezydenta, premiera, MON, Wojska Polskiego i służb. "Przed nami ważne tygodnie dla współpracy z USA i NATO i decyzje o strategicznym znaczeniu. Chcemy w pełni wykorzystać wsparcie sojuszników. To nasza odpowiedzialność" - napisał minister obrony.

Ochrona polskiego nieba, naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, wsparcie NATO - samoloty wczesnego ostrzegania i stała baza wojsk amerykańskich w Polsce.



To sprawy, którymi dziś o 8:00 zajmie się Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego. W posiedzeniu wezmą… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 24, 2026 Rozwiń

Naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

W piątek 20 listopada i w poniedziałek późnym wieczorem doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty. W piątek były to pociski manewrujące Ch-101, których elementy odnaleziono w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu (Lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu.

Obiekt, który w poniedziałek późnym wieczorem wleciał na kilka minut w polską przestrzeń powietrzną, to - jak wynika z informacji PAP zbliżonych do MON - rosyjski odrzutowy dron obserwacyjny.

Polskie władze uznają te zdarzania za intencjonalne działania rosyjskie. W poniedziałek na wniosek Polski zebrała się w Brukseli Rada Północnoatlantycka. Po posiedzeniu wiceszef MON Paweł Zalewski poinformował, że część polskich propozycji w sprawie wzmocnienia obrony spotkała się z pozytywną odpowiedzią. Do dyspozycji Polski będzie postawiony samolot wczesnego ostrzegania AWACS.