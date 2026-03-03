"Polska jest bezpieczna, Polacy są bezpieczni"

Posiedzenie komitetu bezpieczeństwa odbyło się we wtorek rano. Po nim głos zabrał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Potwierdził, że przewodniczył spotkaniu, co ustaliła wcześniej reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska.
"Szczególną uwagę poświęciliśmy dziś sytuacji wojennej na Bliskim Wschodzie oraz bezpieczeństwu polskich żołnierzy i obywateli w regionie konfliktu. W posiedzeniu brali udział wicepremierzy, ministrowie, dowódcy wojskowi, szefowie służb specjalnych, komendanci służb MSWiA i przedstawiciel prezydenta" - przekazał Siemoniak.
Jak mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, takie spotkania "odbywają się cyklicznie, co tydzień".
- W nich uczestniczy oczywiście minister koordynator służb specjalnych, pan Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych, minister infrastruktury czy też szefowie służb - wyjaśnił.
Dobrzyński powiedział, że wobec tego, iż są to spotkania cykliczne, "nie ma w tym żadnej sensacji, nie ma tutaj czegoś nadzwyczajnego". - Chcę podkreślić, Polska jest bezpieczna i Polacy są bezpieczni - przekazał.
Posiedzenie komitetu bezpieczeństwa
O zwołanym na wtorek spotkaniu poświęconym sytuacji na Bliskim Wschodzie informował w poniedziałek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapowiadał, że udział w nim wezmą także przedstawiciele prezydenta.
Obecność ludzi Karola Nawrockiego potwierdził jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. - To cotygodniowe stałe spotkanie w ramach komitetu. Zawsze w tych spotkaniach uczestniczy przedstawiciel BBN - wyjaśnił i wskazał na szefa BBN gen. Andrzeja Kowalskiego. - Zawsze w komitecie bierze udział przedstawiciel BBN, zawsze wiceszef. To posiedzenie nie jest niczym wyjątkowym, one odbywają się cyklicznie, co tydzień we wtorki. Stały punkt tygodnia - zaznaczył Leśkiewicz.
Jak zapowiadała w TVN24 reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, w spotkaniu nie weźmie udziału szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa w USA. - Będzie zastępował go jeden z wiceministrów - dodała.
MON poinformowało, że "tematyka komitetów jest niejawna".
Atak Izraela i USA, odpowiedź Iranu
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie.
Jak wynika z informacji przekazanych w poniedziałek przez rzecznika MSZ Macieja Wewióra, nie ma żadnych informacji, by na Bliskim Wschodzie w związku z działaniami wojskowymi ucierpiał jakikolwiek obywatel Polski. Od kilku dni w MSZ działa specjalny zespół kryzysowy. Polskie placówki dyplomatyczne działają od soboty w trybie kryzysowym, przez całą dobę.
