Wąsik i Kamiński na posiedzeniu sejmowej komisji. Nie przyjęli dokumentów od marszałka

Nie przyjęli postanowienia o wygaśnięciu mandatów

- To jest wyścig o to, jak szybko trafimy do więzienia. To jest nieprzyzwoite, co to zrobiono. Zaproszono nas na koniec, ja chcę powiedzieć tak. Wiem, że marszałek Hołownia podjął decyzję o wygaszeniu nam mandatu. Uważam, że jest to decyzja nielegalna i będę się odwoływał. Wiem, że wysłano nam z Kancelarii Sejmu pismo, listem poleconym, które do tej pory nie dotarło. Jestem w domu, nie ukrywam się, do tej pory listonosz mi tego pisma nie przyniósł - powiedział po posiedzeniu Kamiński.