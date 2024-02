Były prezes Poczty Polskiej: prosiłem wielokrotnie Sasina o rozmowę. Nigdy taka się nie odbyła

Jacek Karnowski (KO): czy powstały uproszczenia związane z epidemią co do dostarczania przesyłek? Sypniewski: tak, że przesyłka nie była awizowana, tylko bezpośrednio dostarczana do skrzynek.

Karnowski: jak to miało się do wyborów korespondencyjnych, jak nie było potwierdzenia odbioru? Sypniewski: jak przeczytałem założenia, to jak rozumiem, doręczenia miały być nie do skrzynek, tylko osobiście. Potem wyborcy mieli te pakiety dostarczać do miejsc zbiorczych. Ale to nie było głównym powodem. Były inne powody związane z czasem, wydrukiem, obarczeniem Poczty Polskiej całą odpowiedzialnością, że te wybory były nie do przeprowadzenia w takim trybie