Byli prezesi Poczty Polskiej przed komisją do spraw wyborów kopertowych

czytaj dalej

To, co się dzieje na granicy z Polską, nie dotyczy zboża, ale raczej polityki - uważa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nawiązując do protestów i blokad polskich rolników i przewoźników. Z kolei wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna przekazała, że Kijów poinformował Komisję Europejską "o sytuacji na granicy ukraińsko-polskiej".