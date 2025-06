Zebrał się klub ludowców. "To nie jest żadne nadspodziewane spotkanie"

Motyka o posiedzeniu klubu PSL-Trzecia Droga: to rutynowe spotkanie Źródło: TVN24

Spotkanie ludowców rozpoczęło się około godziny 15. Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska, zwracał uwagę dziennikarzom, że "to nie jest żadne nadspodziewane spotkanie".

- To normalna praktyka, że przed każdym posiedzeniem Sejmu spotykamy się, rozmawiamy. To jest planowane spotkanie. Oczywiście będziemy rozmawiali o tym, co czeka nas w trakcie tego posiedzenia Sejmu i kolejnych - mówił Motyka.

Zapytany, czy można spodziewać się ze strony PSL-u poparcia dla rządu w środowym głosowaniu nad wotum zaufania, odparł: - Jesteśmy częścią tego rządu. Sprawa jest jednoznaczna.

Wniosek o wotum zaufania w środę przedstawi w Sejmie premier Donald Tusk. Po jego wystąpieniu odbędzie się debata. Głosowanie zaplanowano na godzinę 14. Propozycja szefa rządu to reakcja na przegraną Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, która ma umocnić koalicję rządową. W swoim pierwszym wystąpieniu powyborczym Tusk podkreślił, że plan działania rządu przy nowym prezydencie "będzie wymagać jedności i odwagi od całej Koalicji 15 października".

Rozmowy koalicjantów

Sprawa wotum zaufania była jednym z tematów ostatnich spotkań liderów koalicji - poza premierem Tuskiem - wzięli w nich udział marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050), wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL).

Po spotkaniu liderów koalicji szef PSL Kosiniak-Kamysz ocenił, że mimo emocji koalicja działa razem i ma dla tych działań plan. Zwracał też uwagę, że obecnemu rządowi udało się "sporo razem zrobić", ale - jak przyznał - nie wszystko udało się osiągnąć. Zapewnił też, że na spotkaniu liderów "nie było żadnego sporu", a jedynie dyskusja, jaką strategię przyjąć i jakie są najważniejsze projekty dla ich środowisk.

Wotum zaufania

PiS, Konfederacja, a także Razem zapowiedziały, że podczas głosowania nad wotum zaufania nie poprą rządu.

Zgodnie z konstytucją, premier może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania w dowolnym momencie swojego urzędowania. Do udzielenia wotum zaufania dochodzi wówczas zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Brak poparcia Sejmu dla wniosku o udzielenie wotum zaufania zobowiązuje premiera do złożenia dymisji na ręce prezydenta.

Dla koalicjantów - obok kwestii dotyczącej wotum zaufania - ważnym tematem jest również rekonstrukcja rządu i renegocjowanie umowy koalicyjnej z listopada 2023 roku. O takich planach Tusk mówił w maju - zapowiedział, że rekonstrukcja odbędzie się w czerwcu po wyborach prezydenckich, a jej konsekwencją będzie zmniejszenie i usprawnienie rządu.

