Posiedzenie klubu PiS. Była mowa o nepotyzmie, głównym tematem Polski Ład

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że wdrażanie uchwały sanacyjnej w sprawie nepotyzmu musi być kontynuowane - wynika z wypowiedzi uczestników spotkania, z którymi rozmawiała Polska Agencja Prasowa. Według PAP prezes PiS mówił też o Polskim Ładzie, podkreślając, że daje on przełomową możliwość rozwoju Polski. Apelował również do polityków o promocję szczepień przeciw COVID-19 - dodaje agencja.

Polski Ład głównym tematem

- Prezes podczas wystąpienia podkreślał wagę Polskiego Ładu, że to istotny program, daje przełomową możliwość rozwoju Polski, i że dzięki niemu ogromne pieniądze mogą trafić do samorządów - powiedział PAP jeden z uczestników spotkania. - (Prezes PiS) zaznaczył, że niezbędna jest jeszcze większa aktywność parlamentarzystów w terenie, spotkania z mieszkańcami i pokazywanie korzyści z wprowadzenia tego programu - dodał rozmówca agencji.

- Teraz będziemy rozmawiać o szczegółach, rozmaitych kwestiach wdrażania już tych projektów i pomysłów, a także o ustawach, które trafią do Sejmu - mówił Ryszard Terlecki. Zaznaczył jednocześnie, że nie są przewidziane dodatkowe posiedzenia Sejmu w tej sprawie. - Chcemy żeby ustawy trafiały do Sejmu w tym czasie, w którym Sejm będzie troszkę mniej aktywny, ale żeby we wrześniu już były gotowe i żeby od pierwszego posiedzenia (po wakacjach - red.) już z nimi ruszyć - powiedział. Dodał, że w tej chwili złożonych jest już kilkaset wniosków. - Ważne jest, żeby samorządowcy mieli świadomość, że to jest pierwsza transza, w pewnym sensie program pilotażowy. Tak będzie również w drugiej transzy, jesienią tego roku, a wiosną kolejne, które będą przynosić możliwość realizowania kolejnych inwestycji - zapowiedział.