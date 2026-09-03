Polska "Posiadają bardzo dużą wiedzę". Siostra Sylwestra Suszka o zatrzymanych w sprawie kryptoafery Kuba Koprzywa |

Nicole Suszek: zatrzymane w sprawie kryptoafery posiadają bardzo dużą wiedzę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Nicole Suszek, siostra zaginionego założyciela BitBay, czyli poprzedniczki Zondacrypto, Sylwestra Suszka, w rozmowie z reporterem TVN24 Jerzym Korczyńskim komentowała środowe zatrzymania w sprawie giełdy kryptowalut.

Wśród zatrzymanych - według informacji dziennikarzy TVN24 - są Jaromira W., była żona Mariana W., głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka, oraz Anna P., zaufana współpracownica W., która opiekuje się obecnie jego biznesami. Nicole Suszek powiedziała, że Jaromira W. "razem z tą drugą kobietą była po prostu powiązana w jednej firmie" z Suszkiem, gdzie ten miał "bardzo duże udziały". Przekazała też, że Anna P. "przejęła znaczną część majątku" jej brata.

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Zapytana, czy jej zdaniem Marian W. miał udział w przejęciu majątku Suszka, odpowiedziała: - Myślę, że tak, tylko że jeżeli chodzi o "Mańka", to on nigdzie nie widnieje w żadnych rejestrach i on jest chyba najbardziej nieuchwytny w tej całej sytuacji.

Zwróciła też uwagę, że W. już w 2022 roku usłyszał zarzuty w sprawie zaginięcia Suszka, ale na co dzień przebywa za granicą. - To jest taki obraz naszego wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli by naszemu wymiarowi sprawiedliwości zależało na rozwiązaniu sprawy od samego początku, to myślę, że pan Marian by sobie tak spokojnie po tym świecie nie chodził i nie mógłby sobie wyjeżdżać za granicę, wracać, przychodzić do sądu, wychodzić z tego sądu - oceniła.

W sprawie Jaromiry W. i Anny P. Suszek mówiła, że obie "bardzo dużo czasu spędzały" z jej bratem. - One naprawdę posiadają bardzo dużą wiedzę na temat tego, co się działo - stwierdziła. Oceniła, że P. "będzie miała większą wiedzę" na temat zaginięcia Suszka. - Ona jest powiązana z miejscem, w którym mój brat po prostu zaginął - wyjaśniła.

Co wie Rafał Zaorski?

Siostra zaginionego pytana była też o to, jakie powiązania z Sylwestrem Suszkiem miał Rafał Zaorski, trzecia z zatrzymanych w środę osób. Suszek oskarżyła Zaorskiego, że ten "oszukał" jej brata i giełdę BitBay. Stwierdziła też, że inwestor nie będzie miał wiedzy co do tego, co stało się z Suszkiem.

- Może mieć na przykład większą wiedzę w temacie Zondy, może gdzieś tam pan Przemysław (Kral) dalej z nim sobie współpracował - spekulowała.

Suszek: chodzi o wiele tysięcy ludzi, którzy stracili pieniądze

Nicole Suszek mówiła też o przyspieszeniu działania śledczych w sprawie Zondacrypto. - Czy nabrało szybszego tempa, to pewnie tak, ale to nie jest kwestia wyjaśnienia sprawy mojego brata, tylko że wiele milionów zostało straconych - tłumaczyła.

- Dzisiaj nie chodzi tylko o jednego człowieka. Dzisiaj chodzi o wiele tysięcy ludzi, którzy po prostu stracili pieniądze. Ci ludzie nie odpuszczą tego, że pieniądze stracili. A że te sprawy nam się łączą, to to dlatego jest to bardziej zdynamizowane - mówiła.

Siostra zaginionego dopytywana była, czy jej zdaniem Przemysław Kral przejął majątek jej brata. - Myślę, że przejął, ale nie on ma w swoim władaniu ten cały majątek - oceniła.

Trwa śledztwo

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia tego roku pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Na początku sierpnia zostało ono połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka - założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 roku.

W śledztwie pod koniec sierpnia zatrzymano prezesa PKOl Radosława Piesiewicza.