Poselski projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów trafił do Sejmu

Nie ma też odpowiednika izb lekarskich - instytucji nadzorczej, a więc pacjenci nie mają gdzie się poskarżyć, gdy coś pójdzie nie tak. - Psycholog może wróżyć i kamieniami leczyć, i inne przedziwne rzeczy robić w ramach kontraktu NFZ i właściwie nie ma żadnej instancji, która by go pozbawiła praw w sytuacji, gdy działa nieetycznie albo niezgodnie ze sztuką – podkreśla zastępca dyrektora Instytutu Psychologii UKSW dr Tomasz Rowiński.

Poselski projekt ustawy o zawodzie psychologa trafił do Sejmu

Środowisko psychologów chce to teraz zmienić: zdefiniować kwalifikacje potrzebne do uzyskania prawa wykonywania zawodu, stworzyć rejestr psychologów i powołać samorząd, który mógłby to kontrolować. W Sejmie jest już poselski projekt oczekiwanej od dawna ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.