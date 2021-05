Pytania o posła Maksymowicza. Bielan: został usunięty z szeregów Porozumienia

Poseł Porozumienia Wojciech Maksymowicz odchodzi z partii - poinformowano w wieczornym wydaniu "Kropki nad i". - Pan poseł Maksymowicz został usunięty już z szeregów Porozumienia trzy tygodnie temu - skomentował gość programu, europoseł Adam Bielan. W połowie kwietnia profesor ogłosił, że odchodzi z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł i neurochirurg, profesor Wojciech Maksymowicz poinformował w połowie kwietnia, że opuścił klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. - Kategorycznie limit mojej skłonności do kompromisu skończył się - kwitował wtedy. Była to reakcja na to, że rzecznik resortu zdrowia poinformował o "bardzo niepokojących sygnałach" o możliwych eksperymentach medycznych wykonywanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pod nadzorem Maksymowicza, dotyczących działań na płodach.

Maksymowicz stanowczo zaprzeczał tym doniesieniom.

Bielan komentuje

Profesor Maksymowicz opuścił klub PiS, ale pozostał w - należącym do Zjednoczonej Prawicy - Porozumieniu. W środę, podczas emisji programu "Kropka nad i" Monika Olejnik poinformowała, że według jej informacji Maksymowicz opuszcza także Porozumienie. O komentarz został poproszony gość programu, europoseł Adam Bielan, który twierdzi, że jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, pełni obowiązki prezesa partii.

- Pan poseł Maksymowicz został usunięty już z szeregów Porozumienia trzy tygodnie temu, bo w sposób oczywisty złamał statut, występując z naszego wspólnego klubu parlamentarnego - komentował Bielan.

W środę rano w TVN24 Maksymowicz zwracał uwagę, że Zjednoczona Prawica "to nie jest zgodna rodzina".

Nieporozumienia w Porozumieniu

W Porozumieniu od kilku miesięcy trwa spór dotyczący kierownictwa ugrupowania. Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 roku na wniosek lidera partii Jarosława Gowina, został uzupełniony niezgodnie ze statutem, a trzyletnia kadencja Gowina upłynęła w kwietniu 2018 roku. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, przejął obowiązki prezesa partii.

Zwolennicy Gowina przekonują, że 5 lutego decyzją krajowego sądu koleżeńskiego Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii. 13 lutego ten sam sąd koleżeński zdecydował o wykluczeniu z Porozumienia kolejnych ośmiorga członków, w tym trzech posłów. Wśród wyrzuconych z ugrupowania są między innymi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, minister-członek Rady Ministrów Michał Cieślak i Włodzimierz Tomaszewski. Powodem tej decyzji było także wielokrotne łamanie statutu partii.

Pod koniec lutego zarząd Porozumienia jednogłośnie wybrał Iwonę Michałek na przewodniczącą Konwencji Krajowej partii.

W połowie lutego Bielan poinformował o skierowaniu do SO w Warszawie wniosku informującego o uchwale sądu koleżeńskiego w sprawie wygaszenia kadencji prezesa Porozumienia Jarosława Gowina i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu Konwencji Krajowej jako osobie uprawnionej do reprezentowania partii na zewnątrz.

SO w Warszawie w połowie marca zarządził zwrot tego wniosku. Sąd uznał, że wniosek został złożony przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu partii. Odnosząc się do tej decyzji, Bielan powiedział, że zostanie złożone zażalenie.

Strzeżek: działalność cyrku Adama Bielana możemy uznać za zakończoną TVN24

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24