Poseł zawiadamia prokuraturę w sprawie słów ministra edukacji. "Nie dam zastraszać samorządowców"

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydentka Łodzi, w ubiegłym tygodniu zawiesiła w obowiązkach Dariusza Jakóbka. To dyrektor XXXIV LO w Łodzi , który wprowadził regulamin zakazujący używania symboli "nawiązujących do partii politycznych, stowarzyszeń i odnoszących się do działań politycznych". Na podstawie tych zapisów karani byli licealiści, którzy na zajęciach zdalnych pokazywali się z symbolem błyskawicy, znanym z protestów w obronie praw kobiet.