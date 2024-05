Poseł Polski 2050 w kręgu znajomych gangstera. Hołownia: wyjaśniamy tę sprawę

Bertold Kittel w reportażu "Mafia tarnowska" w programie "Superwizjer" przedstawił sylwetkę Waldemara Jasińskiego pseudonim "Góral". Ten znany tarnowski społecznik i działacz charytatywny to według ustaleń reportera "Superwizjera" niebezpieczny, wielokrotnie karany bandyta. Był członkiem brutalnego gangu i został skazany za udział w egzekucji, do której doszło 25 lat temu w Nowym Sączu.

Hołownia: Poseł przedstawił wyjaśnienia. Sytuacja będzie przez nas wyjaśniona

Lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia w niedzielę w rozmowie z dziennikarzami był pytany o powiązania posła jego ugrupowania z Jasińskim. - Wyjaśniamy w tej chwili tę sprawę. Ja nie znałem tej sytuacji, pan Górnikiewicz przedstawił już wstępne wyjaśnienia. To już będzie przedmiotem też naszych analiz i naszych badań wewnętrznych i na pewno w tej sprawie zajmiemy wspólne stanowisko - przekazał.

Jak dodał, "na razie nie ma powodu, żeby reagować zawieszeniem zaufania do pana posła Górnikiewicza". - Jego wyjaśnienia będą teraz przedmiotem naszych analiz wewnątrz partii i tak jak to bywało w różnych trudnych przypadkach, które mieliśmy do tej pory, będzie ta sytuacja przez nas wyjaśniona i myślę, że możecie się państwo w tym tygodniu spodziewać i działań ze strony pana posła Górnikiewicza i ze strony naszego ugrupowania w tej sprawie - mówił.