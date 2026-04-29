Polska

Poseł Polski 2050 rozwiał wątpliwości. Tak zagłosuje w sprawie Hennig-Kloski

Paulina Hennig-Kloska
Paulina Hennig-Kloska spotkała się z klubem Polski 2050
Źródło: TVN24
Coraz bliżej głosowania nad wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Mimo toczących się w koalicji dyskusji i "ultimatum" stawianego przez premiera Donalda Tuska poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz oświadczył w środę, że zagłosuje za dymisją szefowej resortu klimatu.

W czwartek Sejm będzie głosował nad wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Od momentu złożenia wniosku przez posłów PiS i Konfederacji w koalicji rządzącej toczy się dyskusja nad tym, czy posłowie Polski 2050 zdecydują się zagłosować za dymisją szefowej resortu klimatu, która jeszcze niedawno była ich partyjną koleżanką i to z ramienia tego ugrupowania otrzymała stanowisko w ministerstwie.

Wątpliwości rozwiał poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz w popołudniowym wpisie i oświadczył, że "zagłosuje za wotum nieufności" dla Hennig-Kloski. "NIE idę ani do @pisorgpl, ani do @KONFEDERACJA_i nigdy mnie tam nie znajdziecie. Jeśli taka będzie kolej losu, że przez to będę poza polityką to trudno. Takie życie" - dodał w środę na X. 

Spór w koalicji wokół głosowania w sprawie Hennig-Kloski

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski wpłynął do Sejmu 27 marca. Podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z PiS i Konfederacji. Jego autorzy ocenili, że dotychczasowe działania kierownictwa resortu wskazują na "poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych".

Osią sporu stał się sposób głosowania nad wotum wśród posłów koalicji 15 października. Krytykę wobec szefowej resortu klimatu wysunęli politycy PSL i Polski 2050. W połowie kwietnia premier Donald Tusk zaznaczył, że głosowanie nad wotum nieufności dla minister klimatu będzie testem koalicyjnej lojalności i solidarności. - Jeśli jesteśmy koalicją, to musimy działać solidarnie i lojalnie wobec siebie. Jeśli chcemy szkodzić, to znaczy, że stajemy się opozycją - podkreślił Tusk. W mediach pojawiały się też doniesienia o "ultimatum" stawianym w tej sprawie przez szefa rządu.

"Butna i zbyt pewna siebie". Nie odpuszczają ministrze

Patryk Michalski

Hennig-Kloska spotkała się w tym tygodniu z ludowcami w Sejmie. Po rozmowach głos zabrał szef klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk. Jak oświadczył, będzie rekomendował posłom PSL głosowanie za odrzuceniem wotum nieufności wobec ministry klimatu.

W związku z wątpliwościami wokół prac resortu klimatu posłowie Polski 2050 zaprosili Hennig-Kloskę na posiedzenie klubu, które odbyło się w poniedziałek wieczorem. Szefowa MKiŚ nie pojawiła się jednak na spotkaniu. Tłumaczyła, że nie mogła w nim wziąć udziału "z uwagi na inne zobowiązania kalendarzowe".

We wtorek późnym wieczorem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała na platformie X, że rozpoczęło się dodatkowe posiedzenie klubu parlamentarnego Polski 2050 z udziałem Hennig-Kloski. "Dialog zamiast ultimatum - tego oczekiwaliśmy i to się wydarzyło" - napisała po spotkaniu liderka Polski 2050. Jak dodała, ministra klimatu miała przedstawić "plan działania w sprawach, które były kluczowe" dla jej partii. 

Ten wpis w ostrych słowach skrytykowała Hennig-Kloska. Zarzuciła Pełczyńskiej-Nałęcz brak powagi i nieodpowiedzialność w związku z jej ostatnimi wystąpieniami w mediach. Zasugerowała również, że zagrażało to funkcjonowaniu koalicji. 

Kosiniak-Kamysz: jeżeli opozycja zacznie ustawiać, kto jest ministrem, to nie ma już rządu

Sejm wyraża ministrowi wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów. Czwartkowe głosowanie w Sejmie zaplanowane jest na wczesne popołudnie. Tego dnia Sejm ma zająć się również wnioskiem o odwołanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Opowiadają się za nim m.in. posłowie PiS, którzy krytykują działania resortu i wskazują na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia.

Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
