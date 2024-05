Poseł PiS całkowicie wykluczony z prac komisji. "Wątpliwości co do bezstronności"

We wtorek po godzinie 13 przed sejmową komisją śledczą do spraw afery wizowej stanął były prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc, wezwany w kontekście zatrudniania obcokrajowców przy inwestycji spółki - Polimery Police.

Szczerba poinformował, że z treści dokumentów przekazanych przez Grupę Azoty wynika, ze członek komisji Zbigniew Bogucki, poseł PiS, jako wojewoda zachodniopomorski w latach 2020-2023, wydał "tysiące zezwoleń na pracę związanych z zatrudnieniem cudzoziemców przy inwestycji Polimery Police". Zdaniem Szczerby, "stwarza to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Boguckiego".