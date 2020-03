Poseł PiS o zmianie Kodeksu wyborczego: doradzałbym inną formę procedowania

- Sama zmiana mnie nie razi, ale gdyby mnie ktoś pytał, to doradzałbym inną formę procedowania – mówi tvn24.pl poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, jeden z ośmiu posłów klubu PiS, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu nad zmianą Kodeku wyborczego. Kolejnych siedmiu zagłosowało przeciw. Waldemar Andzel, rzecznik dyscypliny w klubie tłumaczy, że były to "pomyłki". - Uważamy, że wybory powinny się odbyć 10 maja – dodaje poseł.

Wśród przyjętych w nocnych głosowaniach Sejmu poprawek do specustawy dotyczącej koronawirusa znalazła się zmiana Kodeksu wyborczego, umożliwiająca głosowanie korespondencyjne osobom w kwarantannie i ponad 60-letnim.

Poseł PiS: doradzałbym inną formę procedowania

Jednym z ośmiu posłów PiS, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, był Bartłomiej Wróblewski. Polityk pytany przez nas o to głosowanie odpowiada, że "kierunkowo" się zgadza z zaproponowaną zmianą Kodeksu wyborczego.

- Umożliwia osobom w sytuacji epidemii albo po epidemii skorzystać z prawa wyborczego. Zmiana jest więc na korzyść obywateli. Sama zmiana mnie nie razi, ale gdyby mnie ktoś pytał, to doradzałbym inną formę procedowania – podkreśla poseł.

Jeden poseł odmawia komentarza, inny jest zdziwiony, że głosował przeciw

- Jestem zaskoczony. Nie wiedziałem o tym, że zagłosowałem inaczej niż mój klub. Pomyliłem się też przy głosowaniu nad budżetem. Była różnica między tym, co na tablecie, a tym co w rzeczywistości. Kilka pierwszych głosowań przegapiłem, bo przysnąłem. Dostałem telefon, bym się obudził – wyjaśnia Rzymkowski.

Pytany, czy ma wątpliwości co do wprowadzenia zmian w przepisach wyborczych, poseł odpowiada bez zawahania, że nie.

Szef gabinetu premiera: to typowa pomyłka

Poseł Andrzej Gawron odebrał telefon od nas, ale gdy usłyszał pytanie o to, dlaczego głosował przeciwko zmianom w Kodeksie wyborczym odpowiada, że nie może rozmawiać, bo jedzie samochodem.

Poseł Krzysztof Kubów, który pełni funkcję szefa gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego podkreśla w rozmowie z nami, że była to "typowa pomyłka". - Kwestia złego naciśnięcia – zaznacza.

Pytany o kontrowersje wywołane przez fakt, że zmiana dotyczy prawa wyborczego , poseł odpowiedział: - To zmiana bardziej organizacyjna niż wynikająca z procesu wyborczego. Nie zmienialiśmy przykładowo liczby okręgów. Chodziło o pomoc osobom starszym, by mogły wziąć udział w głosowaniu.

Również posłanka Gabriela Masłowska podkreśla w rozmowie z nami, że doszło do "zwykłej pomyłki". - Głosowałam zdanie. Miałam problemy z systemem – tłumaczy Masłowska.

Rzecznik dyscypliny PiS: Do większości dzwoniłem. To były pomyłki

- Do większości dzwoniłem. To były pomyłki wynikające z tego, że posłowie nie wiedzieli jak głosować – wyjaśnia Andzel, który podkreśla, że w Kodeksie wyborczym wprowadzono jedynie "poprawki natury technicznej".

- Uważamy, że wybory powinny się odbyć 10 maja. Nie ma podstaw, by je przeprowadzać w innym terminie. Nie wiadomo, czy koronowirusa nie będzie też jesienią albo za rok – argumentuje poseł.

Były prezes TK o nocnej zmianie Kodeksu wyborczego: to swoisty zamach stanu, przypominający praktyki bolszewików

- Pierwszy raz Trybunał odwołał się do wartości konstytucyjnej, jaką jest to, że wybory muszą być równe, muszą być zapisane w prawie, które gwarantuje równość, gwarantuje to, że wybory będą wolne – powiedział Rzepliński.