Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"KROPKA NAD I"

Poseł PiS: Orban jest wybitny

15 2000 kropka gosc-0088
Trela: Ziobro nie jest ścigany, tylko sam kreuje się na ściganego
Zbigniew Ziobro zamiast być w areszcie, jest w Budapeszcie, a system prawny w naszym kraju działa - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 Tomasz Trela, komentując czwartkową decyzję sądu w sprawie posła PiS. Michał Wójcik podzielił się swoimi przemyśleniami na temat premiera Węgier i wskazał, że jest on "wybierany na kolejne kadencje".

Sąd w czwartek kolejny raz odroczył posiedzenie aresztowe w sprawie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Następne jest zaplanowane na 5 lutego. Prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. W poniedziałek Ziobro potwierdził, że otrzymał azyl od węgierskiego rządu.

Tę sprawę w "Kropce nad i" komentowali posłowie Tomasz Trela (Lewica) i Michał Wójcik (PiS), który był zastępcą Ziobry w resorcie sprawiedliwości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Złożyli wniosek, sąd odroczył posiedzenie. "W ten sposób to nie działa"

Złożyli wniosek, sąd odroczył posiedzenie. "W ten sposób to nie działa"

Tusk: nie rozmawiałem z Orbanem o azylu dla Ziobry

Tusk: nie rozmawiałem z Orbanem o azylu dla Ziobry

Trela o Ziobrze: ma nieczyste sumienie i ucieka

- Zbigniew Ziobro zamiast być w areszcie, jest w Budapeszcie, a system prawny w naszym kraju działa. Sąd jest niezależny i niezawisły - powiedział Trela. Przekonywał, że jeżeli byłoby odwrotnie, to już 22 grudnia zapadłaby decyzja o aresztowaniu Ziobry. - To jest ostateczny dowód na to, że Zbigniew Ziobro może w Polsce liczyć na niezawisły sąd i na niezależny proces - dodał.

Według Treli Ziobro "boi się przyjechać" do kraju, ponieważ "wie, co robił przez osiem lat, będąc prokuratorem generalnym i szefem resortu sprawiedliwości". - Ma nieczyste sumienie, ma brudne ręce i dlatego ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości - ocenił.

Zdaniem Wójcika "od dwóch lat nie ma niezależnego wymiaru sprawiedliwości". - Nie ma sytuacji, w której osoba taka jak Zbigniew Ziobro mogłaby stanąć przed sędziami i być pewna, że to jest niezależny, bezstronny, niezawisły sąd - kontynuował.

Wójcik: Orban wybitnym politykiem

Poseł PiS dopytywany, dlaczego jego były szef zabiegał o azyl od rządu Viktora Orbana, który w ubiegłym roku spotykał się z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem, odpowiedział, że "Węgry są uzależnione energetycznie od Rosjan". Według niego "Unia Europejska w ogóle nie pomaga Węgrom".

- Orban jest wybitnym politykiem. Piętnasty czy szesnasty rok rządzi - powiedział Wójcik. Zaznaczył przy tym, że Ziobro nigdy nie popierał "tego, co robi Putin".

Trela zareagował, że poseł PiS "powiedział wprost, co jego środowisko myśli o Orbanie, że to jest znakomity przywódca, polityk i oni go wspierają". - Jak 12 kwietnia Orban przegra wybory (parlamentarne - red.), to gdzie pojedzie Zbigniew Ziobro? Do (Alaksandra - red.) Łukaszenki czy do Putina? - pytał.

Wójcik zripostował pytaniem, dlaczego partia Orbana "miałaby przegrać". - Naród węgierski wybiera go na kolejne kadencje - zaznaczył.

Kiedy "Ziobro stanie przed wymiarem sprawiedliwości"?

Wójcik przekonywał, że "Zbigniew Ziobro nie uciekł" i "stanie przed wymiarem sprawiedliwości". Dopytywany o to, kiedy to się stanie, odpowiedział z uśmiechem na ustach: - Kiedy będzie wolna Polska.

- Tak, czyli jak będzie rządził Ziobro i jego koledzy - ironizował Trela.

Poseł Lewicy zwrócił uwagę, że jego partia i koalicjanci tworzący rząd zapowiadali "rozliczenia ekipy" PiS. - Przecież to nie jest naszą winą, że ludzie w prokuraturze zeznają, jak były dzielone pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Nie jest moją winą, że nielegalnie przekazaliście 25 milionów złotych na zakup nielegalnego oprogramowania Pegasus. Nie jest moją winą, że Zbigniew Ziobro zorganizował grupę, która dzieliła publiczne pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na fundacje, które później wspierały polityków z jego ugrupowania - wyliczał.

OGLĄDAJ: Trela: Zbigniew Ziobro zamiast być w areszcie, jest w Budapeszcie
pc

Trela: Zbigniew Ziobro zamiast być w areszcie, jest w Budapeszcie

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Tomasz TrelaPrawo i SprawiedliwośćLewicaZbigniew ZiobroProkuraturaSądSprawy sądowe w Polsce
Czytaj także:
Morze Kaspijskie
Zatonął irański statek. Ukraińcy mogą się cieszyć
Świat
imageTitle
Austria postraszyła, ale niespodzianki nie było
EUROSPORT
imageTitle
Barcelona zawodzi w meczu z drugoligowcem
RELACJA
Chełmno. Miejsce śmierci matki i trójki dzieci wskutek zatrucia tlenkiem węgla
Nie było z nimi kontaktu od kilku dni. Znaleźli ciała matki i trójki dzieci
Chełmno
Zbigniew Ziobro
Węgry "naruszają zasady". Co powinna zrobić Polska?
"FAKTY PO FAKTACH"
Dzik na trasie Siekierkowskiej, Warszawa
Dzik biegał między autami, kierowcy musieli zwolnić
WARSZAWA
Stacja benzynowa na Węgrzech
Węgrzy chcą przejąć rosyjskie udziały w Serbii. Szansa na zdjęcie sankcji
BIZNES
imageTitle
Wielki Start Tour de France 2027 bez tajemnic
EUROSPORT
Komar
"Wyraźnie preferują krew ludzką". Dlaczego tak się dzieje?
METEO
Irańscy funkcjonariusze przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Teheranie
Obywatel Kanady zmarł "z rąk irańskich władz"
Świat
Holandia. Pożar w centrum Utrechtu
Wybuchy, a po nich pożar w centrum miasta. Ucierpiało kilka osób
Świat
imageTitle
Popis Gruzina w mistrzostwach Europy. Polscy soliści nie zachwycili
EUROSPORT
Tomasz Siemoniak
Minister o spotkaniu u prezydenta: parę tematów sobie wyjaśniliśmy
Polska
Protesty w Teheranie (10.01.2026)
"Spacyfikować przynajmniej Teheran". Jaki plan ma reżim, by nie upaść?
Świat
EN_01670392_1459
Ambasador Iranu wezwany do MSZ w Warszawie
Polska
22 min
pc
26 lat temu przewidzieli taką sytuację, ale teraz wydarzyła się po raz pierwszy
Opinie i wydarzenia
PPL chce przejąć lotnisko w Modlinie (zdjęcie ilustracyjne)
Polskie Porty Lotnicze chcą przejąć lotnisko w Modlinie
WARSZAWA
imageTitle
Niesamowity transfer w polskiej lidze koszykówki kobiet. Znane nazwisko
EUROSPORT
Pekin, stolica Chin
Pekin bez smogu. Wysoką cenę płacą za to rolnicy
METEO
imageTitle
Ma 53 lata i ani myśli przestać skakać. Kasai zdradził nam swój plan
EUROSPORT
Pan Mieczysław mieszka w jamie nad Wisłą
Pan Mieczysław od 15 lat żyje w jamie nad Wisłą
WARSZAWA
imageTitle
Hiszpanie pokonali Serbów. Miażdżąca wygrana Francji
EUROSPORT
shutterstock_1775374463
Ministerstwo zabiera głos w sprawie przejęcia popularnej sieci sklepów
BIZNES
Donald Trump
Rzeczywistość, czy "symulacja, którą reżyserują dwa koczkodany"? Mija rok Trumpa
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Protesty w Iranie
"Sankcje osłabiają reżim". Europa i USA zgodne w sprawie Iranu
BIZNES
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Znamy laureatów Złotych Taśm za 2025 rok
Kultura i styl
Mroźna noc
Zimna noc, możliwe marznące mgły
METEO
Donald Trump
Jak obronić Grenlandię? Trzy opcje
Świat
Nawrocki
Nie milkną echa spotkania. "Nie wszystkie osoby są sprawdzane"
Polska
urząd-miasta-lublin-2
CBA zatrzymało zastępczynię prezydenta Lublina
Lublin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica