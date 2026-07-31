Polska Gosek wybuchł śmiechem po pytaniu dziennikarzy. "To źli ludzie są" Oprac. Adam Styczek |

Gosek przed siedzibą Rozwoju Plus. "To źli ludzie są" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Kamery uchwyciły moment, kiedy poseł PiS Mariusz Gosek znalazł się tuż obok drzwi prowadzących do siedziby Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego.

Zapytany, czy jego obecność przy ulicy Konopnickiej 3 w Warszawie zwiastuje jakieś zmiany, nie krył zaskoczenia. - A co tu się dzieje? - zapytał.

Gdy usłyszał, że odbywa się w tym miejscu spotkanie nowego klubu, zaśmiał się. - Tutaj? Nie no. To źli ludzie są - odparł.

Rozłam w PiS

Ponad 40 członków PiS, głównie ludzie z frakcji Morawieckiego nie złożyło oświadczeń o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił w zeszłym tygodniu, że tym samym zrezygnowali oni z członkostwa w partii.

We wtorek Komitet Polityczny miał oficjalnie wykluczyć ich z PiS. Podjął jednak zamiast tego decyzję o skierowaniu ich spraw do rzecznika dyscyplinarnego PiS Karola Karskiego.

Morawiecki i jego współpracownicy uważają, że już w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o ich wykluczeniu z PiS, a świadczą o tym piątkowe słowa Kaczyńskiego.