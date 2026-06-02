Polska

Problemy Marcina Porzucka na lotnisku. Jest komentarz posła PiS

|
Marcin Porzucek
Marcin Porzucek o incydencie na warszawskim lotnisku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Przemysław Piątkowski/PAP
Połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością - napisał poseł PiS Marcin Porzucek. Komentował w ten sposób incydent na warszawskim lotnisku sprzed kilku dni ze swoim udziałem. Poseł opublikował oświadczenie po publikacji zdjęć, które otrzymaliśmy na Kontakt24.

Poseł PiS Marcin Porzucek skomentował we wtorek doniesienia w sprawie swojej "niedyspozycji" na warszawskim lotnisku. "Połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością" - napisał.

"Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku. Takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w moim życiu i zrobię wszystko, by się nigdy nie powtórzyło" - przekazał poseł.

Wcześniej tego dnia redakcja Konkret24 opublikowała analizę zdjęć, które otrzymaliśmy na Kontakt24 i które miały przedstawiać Porzucka na warszawskim lotnisku. Analiza wykazała, że wszystko wskazuje na to, iż zdjęcia są autentyczne.

Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia

Gabriela Sieczkowska

Problemy posła PiS na lotnisku

Kilka dni temu poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek nie mógł opuścić pokładu samolotu o własnych siłach. Pomogły mu w tym służby ratownicze. Jako pierwszy o tym zdarzeniu poinformował 29 maja "Fakt". Świadkowie sytuacji, na których powołuje się dziennik, podali, że poseł był w stanie nietrzeźwości.

Porzucek, pytany wcześniej o tę sprawę, tłumaczył się "problemem ortopedycznym". "Od kilku miesięcy mam problem ortopedyczny, który widziały setki osób na szeregu wydarzeń w regionie i w Warszawie. Przyjmuję leki. 8 czerwca mam rezonans, który potwierdzi czy konieczna jest operacja biodra" - twierdził. Dopytywany, czy to właśnie problemy ortopedyczne sprawiły, że nie był w stanie samodzielnie opuścić samolotu, nie odpowiedział.

Poseł PiS nie odniósł się wtedy również do pytania, czy zaprzecza informacjom "Faktu", według których miał być nietrzeźwy.




Kuba Koprzywa


