Dariusz Matecki został w piątek zatrzymany i doprowadzony przez funkcjonariuszy ABW do Prokuratury Krajowej. Usłyszał sześć zarzutów zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Matecki doprowadzony do sądu

Adwokat posła PiS Kacper Stukan w rozmowie z dziennikarzami potwierdził wpłynięcie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie Mateckiego. - Idę z tym wnioskiem się zapoznać. Wczoraj zapoznawaliśmy się z aktami i to tyle, co mam na ten moment państwu do powiedzenia - przekazał. Jak dodał Stukan, "posiedzenie na pewno potrwa kilka godzin".

Matecki nie przyznał się, złożył obszerne wyjaśnienia

Jak poinformował w piątek dziennikarzy rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, po przeprowadzonych czynnościach "prokurator ogłosił mu postanowienie o przedstawieniu sześciu zarzutów". - Po przedstawieniu tych zarzutów prokurator przesłuchał Dariusza M. w charakterze podejrzanego. Dariusz M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw oraz skorzystał z prawa do złożenia wyjaśnień - przekazał. - Złożył on obszerne wyjaśnienia, w których odniósł się również do istoty tych zarzutów. Co do zasady złożył materiał w wielu kwestiach sprzeczny z pozostałym materiałem dowodowym - zaznaczył Nowak.