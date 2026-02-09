"Nie ma sensu rozmawiać o sprawach ściśle tajnych". Kontrowersyjne zaproszenie na RBN

Wicemarszałek Zgorzelski krytycznie o zaproszeniu posła od Brauna na Radę Bezpieczeństwa Narodowego

W poniedziałek dziennikarka TVN24 Agata Adamek przekazała, że według jej informacji zaproszenia ze strony Pałacu Prezydenckiego wystosowane zostały nie tylko do szefów kół i klubów parlamentarnych, ale również szefów partii.

- To dzisiaj jest bardzo ważna rzecz, aby w polskiej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego nie uczestniczyli przedstawiciele partii prorosyjskiej - ocenił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.

Skrytykował on fakt zaproszenia na środowe posiedzenie Rady szefa klubu Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierza Skalika. Był on między innymi jedynym posłem, który zagłosował przeciwko uchwale potępiającej rosyjskie ataki dronowe na terytorium Polski.

Jak ocenił Zgorzelski, zaproszenie posłów partii Grzegorza Brauna wyklucza możliwość dyskusji o szczegółach polskiego bezpieczeństwa. - Mam apel do pana prezydenta. Panie prezydencie, proszę nie zapraszać partii prorosyjskiej, bo w takim razie nie ma sensu rozmawiać o sprawach ściśle tajnych czy też tajnych - powiedział wicemarszałek.

"Powinien ich zaprosić na indywidualną audiencję"

Krytycznie do zaproszenia Skalika odniósł się również Tomasz Trela z Lewicy. Jak ocenił, "oni jak wysyłali zaproszenia, to chyba nie czytali, do kogo te zaproszenia wysyłają". - Wszystko chłopcom Nawrockiego pomyliło się, wszystko mają postawione na głowie. Mam nadzieję, że przez najbliższe dwa dni pójdą po rozum do głowy - powiedział Trela.

- Jeżeli chcą rozmawiać o korzeniach rosyjskich, to trzeba Brauna i Skalika zaprosić na indywidualną audiencję i zapytać, co wiedzą o Rosji - mówił. Jak zauważył, "oni są wyznawcami Putina, uważają, że Putin to dobro, a Unia Europejska to zło".

Braun bez zaproszenia

Według informacji Agaty Adamek zaproszenia na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie dostał szef Konfederacji Korony Polskiej europoseł Grzegorz Braun. Jak przekazał Adamek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, "zaproszenia dostali tylko szefowie partii, którzy zasiadają w polskim parlamencie". - W ten sposób doprowadzono do tego, że zaproszenia nie dostał szef Konfederacji Korony Polskiej, bo on jest europosłem, a nie posłem - wyjaśniała Adamek.

Opracował Mikołaj Gątkiewicz /akw