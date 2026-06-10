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Poseł Marcin Porzucek po sytuacji na lotnisku Chopina: ja nigdy nie mówiłem, że nic nie piłem

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Marcin Porzucek
Porzucek: nigdy w życiu nie brałem takich mocnych leków, nie miałem wyobraźni, że tak się to może skończyć
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Powinienem nic nie wypić, nawet pół drinka. Zrobiłem to, przepraszam - mówił w rozmowie z reporterką TVN24 poseł PiS Marcin Porzucek, pytany w Sejmie o incydent na Lotnisku Chopina. Do spożycia alkoholu Porzucek przyznał się dopiero po opublikowaniu zdjęć przesłanych na Kontakt 24. Wcześniej twierdził, że miał "problem ortopedyczny". Ile wypił? - dopytywała Maja Wójcikowska.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek nie mógł o własnych siłach wysiąść z samolotu na Lotnisku Chopina w Warszawie. Według świadka, na którego powołał się "Fakt", był pod wpływem alkoholu. Porzucek na początku tłumaczył się "problemem ortopedycznym". Dopiero po opublikowaniu zdjęć przesłanych na Kontakt24 zamieścił oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym przyznał się do spożycia alkoholu. Niedyspozycję tłumaczył interakcją alkoholu z lekami.

W środę Porzucek pojawił się w Sejmie. Pytany o ten incydent podkreślił, że "ma problemy z biodrem", w związku czym przyjmuje przepisany mu przez lekarza tramadol, lek z grupy opioidów. - Nigdy w życiu nie brałem takich mocnych leków. Nie miałem wyobraźni, że tak się to może skończyć - twierdził.

Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku
Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku
Źródło zdjęcia: Kontakt24

Utrzymywał jednocześnie, że swoimi pierwszymi komentarzami nie próbował wprowadzić opinii publicznej w błąd. - Ja nigdy nie mówiłem, że nic nie piłem. Przyznałem to po paru dniach - bronił się Porzucek. Dodał, że nie było to efektem nacisków na niego w Prawie i Sprawiedliwości. - Nie było żadnych nacisków ze strony centrali, sam chciałbym to przeciąć - powiedział.

Jest ruch PiS w sprawie posła Porzucka
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Ile alkoholu wypił poseł Porzucek?

Poseł PiS przyznał, że "popełnił błąd". - Powinienem nic nie wypić. Nawet nie powinienem pół drinka wypić, biorąc tak silne leki.  Nie miałem wyobraźni, zrobiłem to, przepraszam - kajał się.

Nie chciał jednak przyznać, ile alkoholu wypił. - Pani redaktor, nie chcę tutaj mówić. Niewiele. Wypiłem niewiele - odpowiedział na pytanie reporterki TVN24 Mai Wójcikowskiej.

- Czyli jednego drinka pan wypił? - pytała Wójcikowska. -  No mniej więcej, proszę pani - odparł.

- Jednego, czy pięć? - dopytywała reporterka. - Nie, na pewno nie tyle - zapewniał.

Jak dodał, "jest mu wstyd" w związku z tą sytuacją. - Zrobię wszystko, by po kilkunastu latach nienagranej służby w Sejmie, a wcześniej (...) trzech kadencjach w sejmiku nienagranej służby publicznej, żeby ta rzecz nie przyćmiła moich osiągnięć i moich wyników - obiecywał Porzucek.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i Sprawiedliwość
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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