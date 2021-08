Poseł Mejza ukarany naganą za brak oświadczenia majątkowego. Ryszard Terlecki mówi o luce prawnej

W piątek do sprawy odniósł się w Sejmie wicemarszałek i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Pytany, jak to jest możliwe, że poseł nie składa oświadczenia majątkowego, a władze są bezradne, odpowiedział, że "nie ma w regulaminie takiej możliwości, żeby zdyscyplinować posła, by złożył to oświadczenie, więc odmówił". - Prezydium go ukarało naganą i zobaczymy - dodał.