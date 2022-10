Tomasz Trela, poseł Lewicy złożył wniosek o uchylenie immunitetu Krystynie Pawłowicz

Poseł Lewicy Tomasz Trela złożył w poniedziałek wniosek o uchylenie immunitetu Krystynie Pawłowicz. Sprawa ma związek z kontrowersyjnymi wpisami na Twitterze sędzi. Polityk wniósł też do sądu prywatny akt oskarżenia w tej sprawie, zarzucając Pawłowicz zniewagę i zniesławienie.

W poniedziałek poseł Lewicy Tomasz Trela poinformował, że złożył wniosek do prezes Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie immunitetu sędzi Krystynie Pawłowicz . Ma to związek z utajnieniem przed kilkoma miesiącami przez prezes TK Julię Przyłębską oświadczeń majątkowych pięciorga sędziów Trybunału, w tym Krystyny Pawłowicz.

Komentując to działanie poseł Trela napisał na Twitterze, że "osoba publiczna, która nie chce ujawnić swojego oświadczenia majątkowego, bierze po prostu w łapę" i że jest "ciekawy, ile i za co wzięła Pawłowicz z Przyłębską?".

W odniesieniu do słów posła, Pawłowicz opublikowała wpis na Twitterze nazywając Trelę m.in. "chamem", "łobuzem", "dziadem kalwaryjskim" i "V ruską kolumną". "Udowodnij najpierw, że brałam łapówki (...) Albo na kolana, pod stół i odszczekać!" - napisała sędzia.

Wniosek o uchylenie immunitetu Krystynie Pawłowicz

Jak powiedział pełnomocnik Treli mec. Rafał Karbowniczek, prywatny akt oskarżenia przeciwko Pawłowicz trafił do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Dotyczy on przestępstw m.in. zniesławienia i zniewagi. - Żeby ten akt oskarżenia mógł być dalej procedowany, złożyliśmy wniosek o uchylenie immunitetu pani sędzi Pawłowicz - powiedział adwokat.

Zgodnie z przepisami, taki wniosek musi zostać poddany pod głosowanie Zgromadzenia Ogólnego TK w ciągu miesiąca od złożenia. Do wyrażenia zgody na pociągniecie sędzi do odpowiedzialności potrzebna jest bezwzględna większość głosów sędziów Trybunału.

Poseł Lewicy domaga się od Pawłowicz zadośćuczynienia

- Nie ma na to zgody. Z tym rynsztokowym językiem trzeba raz na zawsze skończyć - dodał.

Adwokat Krystyny Pawłowicz: przejaw taktyki procesowej

Mec. Artur Wdowczyk, pełnomocnik Krystyny Pawłowicz, powiedział, że we wrześniu sędzia skierowała prywatny akt oskarżenia przeciwko posłowi Treli, w którym zarzuciła politykowi pomówienie o korupcję.

- Pan Trela pomówił moją klientkę o łapówkarstwo i coś takiego nie może być pozostawione bez echa. Nie wiem, czy można bardziej obrazić sędziego niż pomówieniem o branie łapówek. To jest nieprawda. Pani profesor chciała, żeby pan Trela ją przeprosił. On nie zrobił tego i uważam, że pani sędzia nie miała wyjścia - mówił mec. Wdowczyk uzasadniając złożenie aktu oskarżenia.

Według adwokata wniosek o uchylenie immunitetu sędzi Pawłowicz i skierowanie przeciwko niej prywatnego aktu oskarżenia, to "przejaw pewnej taktyki procesowej". - Tu chodzi o to, żeby odwrócić uwagę do meritum sporu, które jest zupełnie inne - dodał Wdowczyk.