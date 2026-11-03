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Poseł Konfederacji Korony Polskiej na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

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Włodzimierz Skalik, Jarosław Sachajko i Adrian Zandberg na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Morawiecki nie przywitał się z Kaczyńskim na posiedzeniu RBN
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Włodzimierz Skalik, poseł Konfederacji Korony Polskiej, bierze udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej wielu polityków protestowało przeciwko zapraszaniu na posiedzenie ludzi z ugrupowania Grzegorza Brauna.

We wtorek odbywa się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Uczestnicy zajmują się bieżącą, ogólną sytuacją bezpieczeństwa Polski, kwestią budowy w Polsce stałej bazy wojsk USA, a także - na co wskazywali w ostatnich dniach przedstawiciele kancelarii prezydenta - sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. 

W skład Rady wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie: obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, szef BBN i szef prezydenckiej kancelarii. W Pałacu prezydenckim pojawili się też między innymi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła czy minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Wśród przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych znalazł się Włodzimierz Skalik. To poseł Konfederacji Korony Polskiej, partii Grzegorza Brauna.

Włodzimierz Skalik, Jarosław Sachajko i Adrian Zandberg na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Włodzimierz Skalik, Jarosław Sachajko i Adrian Zandberg na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Zbigniew Konwiński, Mateusz Morawiecki i Włodzimierz Skalik na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Zbigniew Konwiński, Mateusz Morawiecki i Włodzimierz Skalik na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Kontrowersje wokół ludzi Grzegorza Brauna na posiedzeniu RBN

Zaproszenie na posiedzenie RBN przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej wzbudziło w ubiegłym tygodniu kontrowersje. Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski mówił, że działacze ugrupowania Brauna to "antysemici prorosyjscy", którym on nie ma nic do powiedzenia, i których on by do Pałacu Prezydenckiego nie zaprosił. 

O to, by nie zapraszać Brauna na RBN, apelował marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Także szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że związani z nim ludzie nie powinni brać udziału w RBN. - Przedstawiciele partii Grzegorza Brauna to ludzie, którzy ewidentnie są agentami wpływu tych ze Wschodu - mówił Kierwiński.

Rzecznik rządu Adam Szłapka, informując we wtorek rano, że premier Donald Tusk będzie uczestniczył w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, podkreślił też, że to od prezydenta zależy, jaką formułę chce przyjąć funkcjonowania RBN.

- Prezydent Karol Nawrocki uznał, że chce, żeby na sali było de facto kilkadziesiąt osób. W tym takie osoby, które w sposób jawny wypowiadają się prorosyjsko, na przykład właśnie przedstawiciele od pana Brauna. Jego nie będzie, bo on jest eurodoputowanym, ale pewnie będzie tam przewodniczący koła Korony Polskiej. Co oznacza, że cała dyskusja będzie miała taki przebieg, że pojawią się tylko informacje, które są jawne - mówił rzecznik rządu.

- W takiej sytuacji to trochę nie ma sensu, bo jeżeli pan prezydent chce wymienić się informacjami niejawnymi, to powinien zorganizować to w takiej formule, żeby nie było takiego problemu - podkreślił Szłapka. 

Zgodnie z konstytucją Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, określając przy tym ich tematykę.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
KonfederacjaGrzegorz BraunRada Bezpieczeństwa Narodowego
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