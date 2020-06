"To nie są ludzie, to jest ideologia". Poseł Żalek o LGBT

Co to jest LGTB? Może mi pani powiedzieć? - takimi słowami w "Faktach po Faktach" poseł Jacek Żalek (Porozumienie, klub PiS) zareagował na pytanie o wpis europosła PiS Joachima Brudzińskiego, który wyraził opinię, że "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza". Żalek stwierdził następnie, że "to nie są ludzie, to jest ideologia". Prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska zdecydowała o zakończeniu rozmowy z nim.

W czwartek były minister spraw wewnętrznych i administracji, szef sztabu organizacyjnego ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy i europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński opublikował na Twitterze wpis, w którym załączył zdjęcia kapliczki z wizerunkiem Chrystusa i różańcem oraz uwitego w niej ptasiego gniazda ze złożonymi jajami. Opatrzył to słowami: "'Wielkie' ideologiczne spory, emocje. A tymczasem na Pomorzu Zachodnim ptasia rodzina, mama i tata, w naszej kapliczce, realizuje Boży plan. Polska bez LGBT jest najpiękniejsza".

O te słowa pytany był w "Faktach po Faktach" poseł Jacek Żalek. - Rozumiem, że chodzi o ideologię - powiedział. Na uwagę, iż Brudziński użył wprost sformułowania "bez LGBT", odparł: - Tak, ale co to jest LGTB? ( poseł błędnie użył skrótu, który powinien brzmieć LGBT, odnoszącego się do społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Później także używał błędnego skrótowca - red.) - Może mi pani powiedzieć? - zwrócił się do prowadzącej program Katarzyny Kolendy-Zaleskiej.

Na uwagę, że są to ludzie, między innymi homoseksualiści, zareagował lekkim śmiechem. - Nie, to nie są ludzie - powiedział Żalek. Później dodał: - To nie są ludzie, to jest ideologia.

Kolendzie-Zaleskiej zarzucił, że "sugeruje, że jak nie było LGTB, to nie było homoseksualistów". - Czy może się pani ocknąć? Ja rozumiem, że jest gorąco, ale bardzo bym prosił. Homoseksualiści są od wieków - dodał poseł.

W tym momencie dziennikarka zdecydowała się zakończyć rozmowę z Żalkiem.

Jacek Żalek od początku programu nastawiony był konfrontacyjnie. Wcześniej został poproszony o skomentowanie ustaleń dziennikarzy tvn24.pl, którzy opisali, w jaki sposób chroniona jest bliska okolica domu Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu. Poseł nie chciał jednak odpowiadać na pytania, zamiast tego oskarżał prowadzącą o manipulację.

- Ja zakładam - bo tej sprawy nie znam, nikt z państwa nie uprzedził mnie, że chcecie na ten temat ze mną rozmawiać - więc zakładam, że nikt nie wystawia warty przed domem pana prezesa, tylko jeden patrol podjeżdża być może co pół godziny, później się zmienia następny - mówił dalej gość TVN24.

Na uwagę, że jego słowa nie są zgodne z prawdą, zaznaczył, że jego wypowiedź to założenia. - Jeżeli pani ma jakąś wiedzę, to proszę ją ujawnić - dodał.

Prowadząca zauważyła, że sprawę ujawnili dziennikarze śledczy tvn24.pl. - Pani zaprosiła mnie do programu nie informując, czego będzie dotyczył program i pani oczekuje, że ja będę znał państwa artykuł? A dlaczego ja mam znać państwa artykuł? - stwierdził Żalek.

