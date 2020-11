Poseł Braun wykluczony z posiedzenia Sejmu. Nie chciał założyć maseczki

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun nie chciał założyć maseczki podczas środowych obrad Sejmu. Kiedy wyszedł na mównicę, prowadzący obrady wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy nie włączył Braunowi mikrofonu i wielokrotnie prosił go o zakrycie ust i nosa. Ostatecznie wykluczył posła z posiedzenia Sejmu.

Grzegorz Braun chciał zabrać głos w imieniu koła Konfederacji po wystąpieniu premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie budżetu Unii Europejskiej . Wyszedł na mównicę bez maseczki, położył przed sobą książkę zatytułowaną "Fałszywa pandemia". Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wielokrotnie prosił Brauna o założenie maseczki, do czego są zobowiązani parlamentarzyści przebywający w Sejmie. Jedna z posłanek położyła maseczkę na mównicy sejmowej. Poseł Konfederacji nadal nie chciał jednak zakryć ust i nosa.

Czarzasty zwracał się również do posła Janusza Korwin-Mikkego, aby namówił swojego kolegę z koła na nałożenie maseczki. Poseł Konfederacji miał wyłączony mikrofon; Czarzasty zapowiedział, że mikrofon zostanie włączony, jeśli Braun założy maseczkę.

- Nikt na pana nie krzyczy, nikt nie straszy karą finansową. Proszę pana jak mężczyzna mężczyznę - proszę założyć maskę - apelował do Brauna Czarzasty.

Braun wykluczony z posiedzenia Sejmu

Ostatecznie wicemarszałek Sejmu ogłosił minutę przerwy. Po przerwie Braun nadal stał na mównicy i nadal nie chciał zgodzić się na założenie maseczki. Czarzasty jeszcze wielkorotnie prosił go, by to zrobił, ale Braun wciąż odmawiał.