Poseł Andrzej Sośnierz o przekupywaniu polityków. Komentarze

Politycy komentują zarzuty byłego posła klubu PiS Andrzeja Sośnierza, który w TVN24 mówił o tym, że "PiS do zebrania większości sejmowej pozostało już tylko czyste przekupstwo". - Nie ma mowy o żadnej korupcji politycznej - mówił szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. - Uważam, że w związku z coraz trudniejszą sytuacją, jaka będzie, będą coraz większe pokusy oferowane różnym osobom - ocenił senator klubu PiS Jan Maria Jackowski. - Chyba nie odkrywamy tajemnicy, że PiS zawsze miał zwyczaj korumpowania posłów - oceniła Katarzyna Lubnauer.

Poseł koła Polskie Sprawy Andrzej Sośnierz, wcześniej w klubie PiS, pytany w poniedziałek w "Jeden na jeden" w TVN24 o metody stosowane przez PiS do zebrania większości sejmowej, odparł, że "teraz pozostało już tylko czyste przekupstwo". - W tej chwili większość osób, które są nakłaniane, to przez profity gospodarcze lub też stanowiska. Życie polityczne w tym zakresie zeszło do parteru - ocenił poseł.