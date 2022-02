Porozumienie Zielonogórskie: rezygnujemy z prac w zespole do spraw zmian w POZ

Stanowisko Porozumienia Zielonogórskiego

Porozumienie Zielonogórskie: nasz zespół miał pełnić rolę doradczą, a jest ignorowany

"Co gorsze – drugie rozporządzenie minister zdrowia podpisał wbrew rekomendacji, którą zespół wyraził uchwałą. To przeważyło. Stąd decyzja o rezygnacji z udziału w pracach nad zmianami w podstawowej opiece zdrowotnej" – wskazano w komunikacie.

Andrusiewicz o decyzji Porozumienia Zielonogórskiego: wolelibyśmy, żeby pracowali w zespole

- Epidemia to nie jest czas prowadzenia długich dysput, do których przywykło Porozumienie Zielonogórskie. Wolelibyśmy, żeby przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego nadal pracowali w zespole, ale jeżeli druga strona woli tego rodzaju manifestacje to trudno. Działamy w interesie pacjentów, którzy chcą nieskrępowanego dostępu do POZ - zaznaczył.