Gowin wspiera Dudę i krytykuje gest Lichockiej

"Jedynym kandydatem, który może liczyć na poparcie Porozumienia jest Andrzej Duda"

Gowin: kampania prezydencka będzie twardym bojem

O kontrkandydatce Andrzeja Dudy, Małgorzacie Kidawie-Błońskiej z Koalicji Obywatelskiej, wicepremier mówił, że "to jest bardzo kulturalna osoba". - Natomiast współpracując z nią w dawnych czasach nigdy nie miałem poczucia, żebym wiedział, jakie ma poglądy. Chyba nie poglądy są atutem pani marszałek Kidawy Błońskiej - ocenił. Zdaniem Gowina, trwająca kampania wyborcza będzie ostra, a spowodują to "napięcia, które skumulowały się w ciągu ostatnich czterech lat".

Gowin o geście Lichockiej: jest naganny, nieakceptowalny

- Mam nadzieję, że to jest jednoznaczne stanowisko wszystkich Polaków i że tego typu zachowania - a niestety mamy z nimi do czynienia także po drugiej stronie w rywalizacji politycznej - nie będą się wydarzały - dodał.

"Jesteśmy przekonani, że tę dobrą transformację możemy razem kontynuować"

Jej zdaniem "to będzie wymagało ważnych decyzji politycznych, dobrej współpracy rządu z Pałacem Prezydenckim i dobrego tłumaczenia tych zmian wszystkim Polakom". - My wiemy, jak to robić. Udowodniliśmy to przez ostatnie cztery lata, a pan prezydent przez minione pięć lat - przekonywała Emilewicz.