Jest termin kongresu tematycznego Porozumienia. "W następnej kolejności wybierzemy nowe władze"

Szesnasty kongres tematyczny Porozumienia Jarosława Gowina odbędzie się 14 czerwca w Muszynie - poinformował Jan Strzeżek, zastępca rzecznika partii. Na bazie wszystkich kongresów ugrupowanie przygotuje propozycje, które zostaną przedstawione na konwencji programowej. - To nie będzie nasze jedyne wydarzenie, bo w niedługim czasie będziemy organizowali także kongres wyborczy Porozumienia po to, żeby wybrać nowe władze partii - powiedział.

- Na bazie wszystkich konferencji tematycznych rozpoczną się prace po to, żeby przygotować książeczkę programową Porozumienia, którą przedstawimy na kongresie programowym. To nie będzie nasze jedyne wydarzenie, bo w niedługim czasie będziemy organizowali także kongres wyborczy Porozumienia po to, żeby wybrać nowe władze partii - powiedział Strzeżek.

Spór o przywództwo w partii

Ostatecznie Adam Bielan złożył wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wygaszenia kadencji Jarosława Gowina. Sąd zwrócił jednak wniosek jako złożony - zgodnie z postanowieniem SO w Warszawie - przez osobę nieumocowaną do reprezentowania partii, uznając za zbędne wzywanie do uzupełnienia braków. Zdaniem Jarosława Gowina i jego zwolenników kończy to spór o przywództwo w partii.