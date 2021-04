Bielan o konflikcie z Gowinem: niczego nie przegrałem

Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że prezes partii, na którym ciąży obowiązek zorganizowania wyborów, od ponad trzech lat tych wyborów nie organizuje - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 europoseł Adam Bielan, odnosząc się do sporu w Porozumieniu. Dodał, że "jest przekonany", że w drugiej instancji jego wniosek związany z wygaszeniem kadencji Jarosława Gowina jako prezesa partii zostanie merytorycznie rozpatrzony przez sąd.

"Niczego nie przegrałem"

- Jestem przekonany, że w drugiej instancji ta sprawa będzie rozpatrzona merytorycznie, bo stwierdzenie, że wniosek o wygaśnięcie kadencji kogoś, kto już przedłużył sobie kadencję dwukrotnie, o ponad trzy lata w przypadku Gowina, może skierować tylko sam Gowin jest absurdalne i to by oznaczało, że każdy lider partii politycznej w Polsce może rządzić dożywotnio, nie organizując wyborów - mówił dalej Bielan.

- Putin fałszuje wybory, ale gdyby miał takich prawników, którzy byliby w stanie uzasadnić, żeby tych wyborów nie organizować, to by pewnie nie tracił czasu na organizowanie sfałszowanych wyborów - mówił dalej Bielan. Europoseł przekonywał, że "podstawą demokracji parlamentarnej są demokratyczne węwnętrznie partie polityczne".

"Prawdoopodobienstwo tych wyborów jest bardzo, bardzo małe"

"W tych sprawach wicepremier Gowin może na mnie liczyć"

Dopytywany, co go łączy z Gowinem, z którym pozostaje w sporze, odparł: - Jesteśmy razem w Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Gowin wprawdzie twierdzi, że umowa koalicyjna nie obowiązuje, ale dalej jest członkiem rządu, z tego co wiem, to nie podał się do dymisji. Bielan mówił także o swoim poparciu dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego, w którym zasiada także i Gowin, który ma "do wykonania bardzo ważne zadanie, czyli obsługę przedsiębiorców". - W tych sprawach wicepremier Gowin może na mnie liczyć - dodał europoseł.