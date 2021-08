Porozumienie opuszcza Zjednoczoną Prawicę. Jest decyzja zarządu

We wtorek rzecznik rządu poinformował, że premier Mateusz zdymisjonował Jarosława Gowina, zwrócił się do prezydenta o odwołanie go z funkcji wicepremiera i szefa resortu rozwoju, pracy i technologii. Lider Porozumienia swoją dymisję określił jako koniec Zjednoczonej Prawicy.