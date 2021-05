Zjednoczona Prawica podzielona w sejmowym głosowaniu. Premier komentuje

To jest niepierwszorzędna, raczej drugorzędna, a może nawet trzeciorzędna sprawa - ocenił premier Mateusz Morawiecki. To komentarz do decyzji posłów Porozumienia, którzy zagłosowali inaczej niż klub PiS, przez co nie odrzucono poprawki Senatu w sprawie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.