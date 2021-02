"Wtedy zapadną decyzje". Terlecki o tym, co dalej z ministrami z Porozumienia

To wewnętrzna sprawa naszego koalicjanta. O tyle nas to dotyczy, że zwrócono się z cofnięciem rekomendacji dla ministrów - tak szef klubu PiS Ryszard Terlecki komentował decyzję Porozumienia o cofnięciu rekomendacji dla trzech członków rządu. Pytany, jakie decyzje zapadną w tej sprawie, odpowiedział, że "kierownictwo partii się zbierze pewnie w najbliższych dniach, a potem może Rada Koalicyjna i wtedy zapadną decyzje".

"Kierownictwo partii się zbierze pewnie w najbliższych dniach"

Do kogo by zadzwonił Terlecki?

Terlecki był również pytany o to, do kogo by zadzwonił, chcąc skontaktować się z szefem Porozumienia - do Jarosława Gowina czy Adama Bielan. - Jakoś nie chcę na razie - odparł.