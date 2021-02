Bielan i Bortniczuk wykluczeni. Decyzja sądu partyjnego

Dopytywany o to, czy możliwy jest powrót obydwu polityków do Porozumienia, Strzeżek zaznaczył, że musieliby oni najpierw wyrazić chęć powrotu. - Na razie nie mamy informacji, żeby ani Adam Bielan, ani pan Kamil Bortniczuk taką deklarację złożyli - dodał.

"Udzielamy pełnego poparcia Jarosławowi Gowinowi"

"Jednocześnie podkreślamy, że nie godzimy się na próby destabilizowania naszej partii przez pojedynczych jej członków, w ich dążeniu do realizacji planów politycznych czy to osobistych, czy to pisanych przez przeciwników naszego ugrupowania. Sprzeciwiamy się uprawianiu przez nich polityki metodą wywoływania konfliktów i politycznego chuligaństwa – nie takim ideom służy partia, która w swej nazwie odwołuje się do porozumienia" - podkreślono w oświadczeniu.