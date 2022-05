Na kominie piekarni spaliło się gniazdo. "Bociania para zaczęła już odbudowę"

Do zdarzenia doszło w środę w Poroninie niedaleko Zakopanego. - Jest nam bardzo przykro, bo w naszej polskiej tradycji bociany są orędownikami szczęścia i wszyscy na nie zawsze czekają - powiedziała wójt gminy Anita Żegleń. I dodała, że ptaki zaczęły już odbudowę swojego "domu".

Nagromadzony tłuszcz mógł doprowadzić do pożaru

Jak informują pracownicy gminnego wydziału ochrony środowiska, komin, na którym postanowiła się osiedlić para bocianów, jest stale używany przez piekarzy. Służy do odprowadzania spalin z pieca do wypieku chleba. Ze wstępnych informacji wynika, że nagromadzony w przewodzie tłuszcz mógł doprowadzić do pożaru.