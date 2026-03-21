Co z porodówką w Lesku? Premier odpowiada

Donald Tusk o porodówce w Lesku: są różne sposoby, żeby zapewnić bezpieczeństwo

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek Donald Tusk był pytany przez młodzież w programie #BezKitu w TVN24 o zamykanie oddziałów ginekologiczno-położniczych na prowincji. - Nie ma w Polsce problemu dostępu do porodówek - zapewniał. - Mamy w tej chwili najgęstszą sieć w Europie - dodał.

Tusk: jestem na bieżąco informowany o sytuacji na porodówkach

Według premiera nie ma w tej chwili miejsca w Polsce, gdzie ciężarna musiałaby jechać 170 kilometrów, aby urodzić. Zapytany o porodówkę w szpitalu w Lesku na Podkarpaciu, odparł, że nie jest zamknięta.

- Ja na co dzień, na bieżąco jestem informowany o sytuacji na porodówkach. (...) Moja synowa jest neonatologiem i na co dzień zajmuje się opieką nad nowo narodzonymi dziećmi i organizowaniem sprawnym porodów - mówił Tusk.

Jak tłumaczył, ponieważ sieć porodówek jest tak gęsta, to w niektórych szpitalach jest bardzo mało porodów, co jest marnotrawstwem pieniędzy, stąd decyzje o zamykaniu niektórych z nich. - Nie jestem politycznym samobójcą. Chyba nikt nie może pomyśleć, że wpadłem sobie na pomysł, żeby wkurzyć setki tysięcy kobiet - dodał.

Donald Tusk Źródło: TVN24

- Musimy brać pod uwagę logistykę, demografię, ilość potencjalnych pacjentów na placówkę, ilość pieniędzy, jakie można wydać, dlatego czasami trzeba podejmować decyzje, które nie są popularne i to jest wtedy mój przykry obowiązek - wyjaśniał.

Porodówka w Lesku nie została zamknięta? Tusk odpowiada

Prowadzący program Radomir Wit dopytywał o kwestię Leska, powołując się na informacje z lokalnych mediów, wedle których oddział położniczy tamtejszego szpitala miał zostać formalnie zamknięty jako jedyny w Bieszczadach. W zastępstwie miała zostać tam przydzielona położna dyżurująca przy SOR-ze.

W odpowiedzi premier zapewnił, że rozmawiał niedawno z ministrą zdrowia na temat tej placówki. - To Lesko leży mi na sercu, bo byłem tam i rozmawiałem jeszcze w czasie kampanii i dobrze rozumiem lęki ludzi, którzy obawiają się, że trzeba będzie jechać kilkadziesiąt kilometrów do innej porodówki - powiedział.

- Nie lekceważę tych obaw i lęków - podkreślił. Zwrócił uwagę, że jeśli w jakimś szpitalu odbywa się "kilka porodów miesięcznie, to wiadomo, że taka placówka jest praktycznie nie do utrzymania", zaznaczając, że nie wypowiada się tu konkretnie o Lesku, bo nie jest w stanie podać dokładnych danych.

- Są różne sposoby, żeby zapewnić bezpieczeństwo, jeśli chodzi o potencjalny poród. Naprawdę ostatnimi decyzjami byłyby takie, które naraziłyby przyszłe matki na jakiekolwiek ryzyko - podsumował.

