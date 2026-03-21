Polska

Premier mówi o porodówce w Lesku, jest reakcja pracowników szpitala. "Powiedział nieprawdę"

Donald Tusk o porodówce w Lesku: są różne sposoby, żeby zapewnić bezpieczeństwo
Donald Tusk, pytany w TVN24 o porodówkę w Lesku, mówił, że nie jest ona zamknięta. Szef rządu zapewniał, że "ostatnimi decyzjami byłyby takie, które naraziłyby przyszłe matki na jakiekolwiek ryzyko". - Premier powiedział nieprawdę, porodówki nie ma - powiedziała nam Magdalena Dąbrowska, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy leskim szpitalu.

W piątek Donald Tusk był pytany przez młodzież w programie #BezKitu w TVN24 o zamykanie oddziałów ginekologiczno-położniczych na prowincji. - Nie ma w Polsce problemu dostępu do porodówek - zapewniał. - Mamy w tej chwili najgęstszą sieć w Europie - dodał.

Według premiera nie ma w tej chwili miejsca w Polsce, gdzie ciężarna musiałaby jechać 170 kilometrów, aby urodzić. Zapytany o porodówkę w szpitalu w Lesku na Podkarpaciu, odparł, że nie jest zamknięta. - Ja na co dzień, na bieżąco jestem informowany o sytuacji na porodówkach. (...) Moja synowa jest neonatologiem i na co dzień zajmuje się opieką nad nowo narodzonymi dziećmi i organizowaniem sprawnym porodów - mówił Tusk.

Jak tłumaczył, ponieważ sieć porodówek jest tak gęsta, to w niektórych szpitalach jest bardzo mało porodów, co jest marnotrawstwem pieniędzy, stąd decyzje o zamykaniu niektórych z nich. - Nie jestem politycznym samobójcą. Chyba nikt nie może pomyśleć, że wpadłem sobie na pomysł, żeby wkurzyć setki tysięcy kobiet - dodał.

- Musimy brać pod uwagę logistykę, demografię, ilość potencjalnych pacjentów na placówkę, ilość pieniędzy, jakie można wydać, dlatego czasami trzeba podejmować decyzje, które nie są popularne i to jest wtedy mój przykry obowiązek - wyjaśniał.

Prowadzący program Radomir Wit dopytywał o kwestię Leska, powołując się na informacje z lokalnych mediów, wedle których oddział położniczy tamtejszego szpitala miał zostać formalnie zamknięty jako jedyny w Bieszczadach. W zastępstwie miała zostać tam przydzielona położna dyżurująca przy SOR-ze.

W odpowiedzi premier zapewnił, że rozmawiał niedawno z ministrą zdrowia na temat tej placówki. - To Lesko leży mi na sercu, bo byłem tam i rozmawiałem jeszcze w czasie kampanii i dobrze rozumiem lęki ludzi, którzy obawiają się, że trzeba będzie jechać kilkadziesiąt kilometrów do innej porodówki - powiedział.

- Nie lekceważę tych obaw i lęków - podkreślił. Zwrócił uwagę, że jeśli w jakimś szpitalu odbywa się "kilka porodów miesięcznie, to wiadomo, że taka placówka jest praktycznie nie do utrzymania", zaznaczając, że nie wypowiada się tu konkretnie o Lesku, bo nie jest w stanie podać dokładnych danych.

- Są różne sposoby, żeby zapewnić bezpieczeństwo, jeśli chodzi o potencjalny poród. Naprawdę ostatnimi decyzjami byłyby takie, które naraziłyby przyszłe matki na jakiekolwiek ryzyko - podsumował.

Porodówka nie działa od stycznia tego roku

Nie jest prawdą, że porodówka w szpitalu w Lesku działa. Praca oddziału ginekologiczno‑położniczego została zawieszona 1 lipca ubiegłego roku - początkowo na dwa miesiące, później o kolejny miesiąc. Rząd obiecywał pomoc. Ratunkiem miała być konsolidacja trzech szpitali: w Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych. W ramach tego projektu Ministerstwo Zdrowia deklarowało utrzymanie leskiej porodówki - ostatniego takiego oddziału w tej części Polski. Pomoc jednak nie nadeszła. Z czasem stało się jasne, że nierentowny oddział zostanie zamknięty.

Ordynator ginekologii z Leska Iwona Holcman potwierdziła w rozmowie z nami, że oddział jest zamknięty od stycznia 2026 roku.

- Oglądałam wczorajszy program z premierem Donaldem Tuskiem i powiedział nieprawdę, porodówki nie ma. Powodem zamknięcia był brak środków na dalszą działalność oddziału, który generował straty dla szpitala - mówi Magdalena Dąbrowska, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy leskim szpitalu.

Władze powiatu zapowiadały, że w miejsce oddziału położniczo-ginekologicznego powstanie ginekologia planowa, czyli obsługująca tylko zaplanowane zabiegi, nie nagłe. Do dziś nie ruszyła. - Pacjentki czują się oszukane - miała funkcjonować ginekologia planowa, ale gdy przyszło co do czego, pani dyrektor poinformowała, że otrzymała z NFZ taką propozycję finansowania, która nie pozwala na utrzymanie oddziału. Przy kwocie co najmniej 300 tysięcy złotych miesięcznie funkcjonowanie ginekologii jest po prostu niemożliwe - mówi Dąbrowska.

W leskim szpitalu została jedynie poradnia K. - To jest koszmar dla kobiet - jasny sygnał, że do ginekologii planowej trzeba będzie dokładać. Wygląda na to, że po prostu nie opłaca się leczyć kobiet - podkreśla.

Na SOR w Lesku są dwie położne, które dyżurują na zmianach 12-godzinnych. Zabezpieczają ciężarne pacjentki w przypadku, gdyby takie się pojawiły i wymagały transportu do najbliższego oddziału ginekologiczno-położniczego. - Najbliższe oddziały to Brzozów i Krosno, ale były też przypadki, że trzeba było transportować pacjentki do Rzeszowa - mówi Dąbrowska.

Leski szpital boryka się z poważnymi problemami finansowymi - jego zadłużenie przekroczyło już 140 milionów złotych.

- Pan premier powiedział, że pilnuje, by w naszym szpitalu były pieniądze, a jest ich jeszcze mniej - mówi Magdalena Dąbrowska. Jak dodaje, po likwidacji oddziału ginekologiczno‑położniczego Narodowy Fundusz Zdrowia zmniejszył kontrakt ze szpitalem, co jeszcze pogorszyło sytuację finansową. - W tym miesiącu pracownicy otrzymali jedynie 75 procent wynagrodzenia. Pracodawca informuje nas, że w przyszłym miesiącu również nie dostaniemy pełnej pensji - być może tylko połowę - podkreśla Magdalena Dąbrowska.

Do tych informacji odniósł się także Adam Szłapka, , rzecznik rządu. - Porodówka w Lesku od pewnego czasu, ze względu na remont, nie funkcjonuje. Rozmawiałem jeszcze dzisiaj z panią minister zdrowia. Zapewniła, że każda kobieta jest i będzie w stu procentach zaopiekowana i bezpieczna, jeśli chodzi o kwestie porodowe - przekazał Adam Szłapka. Dodał, że decyzja o remoncie była podyktowana tym, że od dłuższego czasu nie było tam żadnych porodów.

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień, Martyna Sokołowska /akw

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica