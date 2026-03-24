Rzecznik rządu przeprasza w imieniu premiera. Chodzi o wypowiedź z TVN24

Szłapka o porodówce w Lesku: chciałbym przeprosić za wprowadzenie opinii publicznej w błąd Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Adam Szłapka przyznał, że "faktycznie ta porodówka nie funkcjonuje" i - jak powiedział - z upoważnienia premiera przeprasza "za wprowadzenie opinii publicznej w błąd".

- Szczególnie przepraszam tych młodych ludzi, którzy w programie piątkowym zadawali te pytania, czyli panią Marię, pana Wojciecha i panią Łucję - oświadczył Szłapka. - Będziemy pilnować tego, żeby wszystkie informacje docierały na czas i takie sytuacje się nie powtarzały - zapewnił.

Szłapka: nie było intencji zamykania porodówki

- Nigdy z naszej strony, strony rządu czy Narodowego Funduszu Zdrowia nie było intencji jej zamykania - powiedział Szłapka. Jak poinformował, do zamknięcia porodówki doprowadziły wnioski samorządu powiatowego i ostateczna decyzja rady powiatu.

- Od samego początku i Narodowy Fundusz Zdrowia, i Ministerstwo Zdrowia były gotowe do współpracy z samorządem, natomiast nie może żaden oddział funkcjonować wbrew samorządom - powiedział rzecznik rządu.

Tusk o porodówce w Lesku

W piątek Donald Tusk był pytany przez młodzież w programie "#BezKitu" w TVN24 o zamykanie oddziałów ginekologiczno-położniczych na prowincji. - Nie ma w Polsce problemu dostępu do porodówek - zapewniał. - Mamy w tej chwili najgęstszą sieć w Europie - dodał.

Według premiera nie ma w tej chwili miejsca w Polsce, gdzie ciężarna musiałaby jechać 170 kilometrów, aby urodzić. Zapytany o porodówkę w szpitalu w Lesku na Podkarpaciu, odparł, że nie jest zamknięta. - Ja na co dzień, na bieżąco jestem informowany o sytuacji na porodówkach. (...) Moja synowa jest neonatologiem i na co dzień zajmuje się opieką nad nowo narodzonymi dziećmi i organizowaniem sprawnym porodów - mówił Tusk.

Nie jest jednak prawdą, że porodówka w szpitalu w Lesku działa. Praca oddziału ginekologiczno‑położniczego została zawieszona 1 lipca ubiegłego roku - początkowo na dwa miesiące, później o kolejny miesiąc. Rząd obiecywał pomoc. Ratunkiem miała być konsolidacja trzech szpitali: w Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych. W ramach tego projektu Ministerstwo Zdrowia deklarowało utrzymanie leskiej porodówki - ostatniego takiego oddziału w tej części Polski. Pomoc jednak nie nadeszła. Z czasem stało się jasne, że nierentowny oddział zostanie zamknięty. Ordynator ginekologii z Leska Iwona Holcman potwierdziła w rozmowie z nami, że oddział jest zamknięty od stycznia 2026 roku.

OGLĄDAJ: Premier w "#BezKitu". Zobacz całą rozmowę