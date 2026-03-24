Polska

Rzecznik rządu przeprasza w imieniu premiera. Chodzi o wypowiedź z TVN24

Szłapka o porodówce w Lesku: chciałbym przeprosić za wprowadzenie opinii publicznej w błąd
Mam bezpośrednie upoważnienie od pana premiera. Chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za wprowadzenie opinii publicznej w błąd w sprawie związanej z porodówką w Lesku - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów. Chodzi o wypowiedź Donalda Tuska z programu "#BezKitu" w TVN24.

Adam Szłapka przyznał, że "faktycznie ta porodówka nie funkcjonuje" i - jak powiedział - z upoważnienia premiera przeprasza "za wprowadzenie opinii publicznej w błąd".

- Szczególnie przepraszam tych młodych ludzi, którzy w programie piątkowym zadawali te pytania, czyli panią Marię, pana Wojciecha i panią Łucję - oświadczył Szłapka. - Będziemy pilnować tego, żeby wszystkie informacje docierały na czas i takie sytuacje się nie powtarzały - zapewnił.

Szłapka: nie było intencji zamykania porodówki

- Nigdy z naszej strony, strony rządu czy Narodowego Funduszu Zdrowia nie było intencji jej zamykania - powiedział Szłapka. Jak poinformował, do zamknięcia porodówki doprowadziły wnioski samorządu powiatowego i ostateczna decyzja rady powiatu.

- Od samego początku i Narodowy Fundusz Zdrowia, i Ministerstwo Zdrowia były gotowe do współpracy z samorządem, natomiast nie może żaden oddział funkcjonować wbrew samorządom - powiedział rzecznik rządu.

Tusk o porodówce w Lesku

W piątek Donald Tusk był pytany przez młodzież w programie "#BezKitu" w TVN24 o zamykanie oddziałów ginekologiczno-położniczych na prowincji. - Nie ma w Polsce problemu dostępu do porodówek - zapewniał. - Mamy w tej chwili najgęstszą sieć w Europie - dodał.

Według premiera nie ma w tej chwili miejsca w Polsce, gdzie ciężarna musiałaby jechać 170 kilometrów, aby urodzić. Zapytany o porodówkę w szpitalu w Lesku na Podkarpaciu, odparł, że nie jest zamknięta. - Ja na co dzień, na bieżąco jestem informowany o sytuacji na porodówkach. (...) Moja synowa jest neonatologiem i na co dzień zajmuje się opieką nad nowo narodzonymi dziećmi i organizowaniem sprawnym porodów - mówił Tusk.

Nie jest jednak prawdą, że porodówka w szpitalu w Lesku działa. Praca oddziału ginekologiczno‑położniczego została zawieszona 1 lipca ubiegłego roku - początkowo na dwa miesiące, później o kolejny miesiąc. Rząd obiecywał pomoc. Ratunkiem miała być konsolidacja trzech szpitali: w Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych. W ramach tego projektu Ministerstwo Zdrowia deklarowało utrzymanie leskiej porodówki - ostatniego takiego oddziału w tej części Polski. Pomoc jednak nie nadeszła. Z czasem stało się jasne, że nierentowny oddział zostanie zamknięty. Ordynator ginekologii z Leska Iwona Holcman potwierdziła w rozmowie z nami, że oddział jest zamknięty od stycznia 2026 roku.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica