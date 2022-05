Porodówka bez położników? Wypowiedzenia złożyło 22 z 35 specjalistów

Jeden z dwóch

Oddział ginekologiczno-położniczy Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza, będący częścią Szpitala im. M. Pirogowa, to jedna z dwóch łódzkich porodówek o największym, III stopniu referencyjności, które zajmują się ciążami zagrożonymi, o patologicznym przebiegu, w których istnieje duże ryzyko przedwczesnego porodu (przed 31. tygodniem ciąży) z różnymi chorobami bądź wadami genetycznymi. To tutaj na świat przychodzą m.in. bliźnięta czy trojaczki. Drugim takim ośrodkiem jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi.

O ile jednak ICZMP może pochwalić się wyremontowanym, nowoczesnym blokiem porodowym i rosnącą liczbą porodów (jest ich ponad 4 tys. rocznie), o tyle szpital im. Madurowicza z roku na rok notuje ich coraz mniej. Przed pandemią było ich tu ponad 2 tys. rocznie, obecnie ok. 1,8 tys. – Pacjentki, które prowadzą ciążę w naszej poradni, coraz częściej decydują się rodzić gdzie indziej, ponieważ wiedzą, że warunki bytowe pozostawiają wiele do życzenia – mówi ze smutkiem lekarka ze szpitala im. Madurowicza.

"Windy w szpitalu nie były wymieniane od prawie 40 lat"

Dr Kazimierak przyznaje, ze od lat nie może doprosić się od dyrekcji o uzupełnienie braków sprzętowych, np. do USG. – Brakuje nam m.in. aparatu do koagulacji śródoperacyjnej, będącej standardem na oddziałach wykonujących tak skomplikowane zabiegi jak nasz. Zakładamy więc podwiązki na naczynia, co sprawia, że zabieg trwa dłużej. Nie mamy też alternatywy do znieczulenia zewnątrzoponowego w postaci gazów medycznych, takich jak podtlenek azotu, który pacjentka może dawkować sobie sama – wylicza dr Kazimierak. Dodaje, że wiele do życzenia pozostawia też infrastruktura. – Windy w szpitalu nie były wymieniane odkąd tu pracuję, czyli od 1983 r., prawie 40 lat. Są przestarzałe i zatrzymują się między piętrami. Ktoś powie: I co z tego? Tymczasem jeśli taka winda zatrzyma się podczas przewożenia pacjentki w stanie zagrożenia życia, kilka minut może przesądzić o tym, czy matka lub dziecko przeżyją – podkreśla dr Kazimierak.