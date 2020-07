"Ta wrzuta to jest usprawiedliwienie dla Sasina na wydanie 70 milionów złotych"

To jest typowe działanie na rympał, kiedy do ustawy o ochronie zdrowia wpisuje się ochronę Jacka Sasina - skomentowała Katarzyna Lubnauer (KO). Zdaniem Joanny Scheuring-Wielgus "to usprawiedliwienie na wydanie 70 milionów złotych". Politycy opozycji komentują poprawkę do rządowego projektu ustawy umożliwiającą Poczcie Polskiej uzyskanie "rekompensaty" za wydrukowanie kart do głosowania w wyborach prezydenckich, które się nie odbyły. - Jeżeli nawet ta kuriozalna poprawka w Sejmie przejdzie, w Senacie z pewnością nie zyska powodzenia - stwierdził marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Poprawka zakłada, że podmioty, które zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich zarządzonych w 2020 roku, będą mogły "wystąpić do Szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją polecenia". Umożliwi to Poczcie Polskiej uzyskanie około 70 milionów złotych "rekompensaty" za wydrukowanie kart do głosowania w nieprzeprowadzonych wyborach prezydenckich 10 maja.

"Działanie na rympał, kiedy do ustawy o ochronie zdrowia wpisuje się ochronę Sasina" TVN24

"Do ustawy o ochronie zdrowia wpisuje się ochronę Sasina"

- To jest typowe działanie na rympał, kiedy do ustawy o ochronie zdrowia wpisuje się ochronę Sasina - powiedziała w środę posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. - To jest typowe działanie na rympał, kiedy niezgodnie z konstytucją robi się poprawkę i to jest typowe działanie na rympał, kiedy poseł zgłasza poprawkę, która była oczywiście poprawką rządową - zwracała uwagę.

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus powiedziała TVN24, że już nic nie jest w stanie jej zaskoczyć, dlatego, że "wszystkie tarcze antycovidowe to były przykrywki pod to, aby wprowadzić pewne przepisy, które miały coś zmienić w innych ustawach, na przykład w ustawie o komisji do spraw pedofilii".

- Ta wrzuta wczorajsza to jest usprawiedliwienie dla pana Sasina na wydanie 70 milionów złotych. Dla mnie to jest po prostu skandal i pokazuje korupcję w rządzie Prawa i Sprawiedliwości - oceniła.

Grodzki: ta kuriozalna poprawka nie zyska powodzenia w Senacie TVN24

Marszałek Senatu: rządzący robią paniczne ruchy

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział, że na komisji zdrowia wprowadzono "tak zwaną poprawkę Sasina" mówiącą o tym, "żeby zwolnić go, bo taka jest istota rzeczy, z odpowiedzialności za wydanie bezprawne 70 milionów złotych, kiedy ustawa jeszcze nie była gotowa, kiedy nie obowiązywało prawo".

- Przypomnę, że o ile obywateli obowiązuje zasada "co nie jest zabronione, jest dozwolone", to władze obowiązuje inna zasada konstytucyjna. Działają w zakresie i obrębie obowiązującego prawa. Prawa pozwalającego wydać 70 milionów naszych pieniędzy podatniczych jeszcze wtedy nie było. I te pieniądze zostały wyrzucone na przysłowiową makulaturę, ponieważ miliony tak zwanych pakietów wyborczych nadaje się tylko i wyłącznie do przemiału - dodał.

Ocenił, że wprowadzanie takiego punktu na posiedzenie komisji zdrowia "trudno nazwać brakiem przyzwoitości". - Bo co ma poczta do kwestii funduszu zdrowotnego? Co ma wicepremier Sasin, który "nagrzeszył" i musi za to ponieść odpowiedzialność, do kwestii zdrowotnych? - pytał Grodzki.

- Odczytujemy to jako sygnał, że rządzący robią paniczne ruchy po to, aby uratować swoich akolitów od odpowiedzialności konstytucyjnej, tych, którzy nie przestrzegają prawa - powiedział marszałek Senatu.

- Mogę powiedzieć z całą mocą, że jeżeli nawet ta kuriozalna poprawka w Sejmie przejdzie, w Senacie z pewnością nie zyska powodzenia - podkreślił.

Autor:js//now

Źródło: TVN24