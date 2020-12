Aleksander Kwaśniewski o tym, na czym polega "słabość opozycji"

Słabość opozycji polega na tym, że nie wykształciła wiarygodnych liderów, a ci, którzy się pojawiali, to znikali - powiedział w "Kropce nad i" były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ocenił, że od przyszłych wyborów parlamentarnych opozycja powinna stworzyć konkretny program, bo inaczej "wynik będzie mniej więcej taki, jak w sondażach". - To znaczy pewnie PiS już nie będzie miał większości, będzie musiał szukać jakiejś koalicji, ale opozycja tej władzy nie przejmie - wyjaśniał.

Oddanie głosu ruch Polska 2050 Szymona Hołowni zadeklarowało 14 procent respondentów. Do Sejmu dostałaby się również Lewica (8 procent poparcia) oraz Konfederacja (7 procent poparcia).

Do układu sił politycznych w Polsce odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jego zdaniem "słabość opozycji polega na tym, że nie wykształciła wiarygodnych liderów, a ci, którzy się pojawiali, to znikali".

Kwaśniewski przyznał też, że opozycji brakuje konkretnego programu do zaproponowania. - Brakuje tego programu, który byłby alternatywny wobec obecnej władzy, byłby wiarygodny i miałby za sobą ludzi, którzy wzbudzają zaufanie - ocenił.

Według niego, jeżeli opozycja w czasie do następnych wyborów parlamentarnych nie buduje takiego programu, "to wynik będzie mniej więcej taki, jak w sondażach". - To znaczy pewnie PiS już nie będzie miał większości, będzie miał szukać jakiejś koalicji, ale opozycja tej władzy nie przejmie - uznał Kwaśniewski.