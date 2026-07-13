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FAKTY PO FAKTACH

Ponowny wniosek o ENA dla Ziobry? Przymusiński: może być złożony, gdyby zmieniły się okoliczności

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Zbigniew Ziobro
Ponowny wniosek o ENA dla Ziobry? Przymusiński: bez zmiany okoliczności może nie spowodować zmiany sytuacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Ponowny wniosek o europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry może być złożony, gdyby zmieniły się okoliczności - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił w poniedziałek wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Orzeczenie jest niezaskarżalne. Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak poinformowała, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia prokurator podejmie decyzję co do ewentualnego ponownego wystąpienia z wnioskiem o wydanie ENA wobec posła PiS.

Ponowny wniosek o ENA wobec Ziobry "może być złożony, gdyby zmieniły się okoliczności"

Sprawę komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Bartłomiej Przymusiński.

Jak mówił, sąd, który wydał to postanowienie, "kieruje się przepisami Kodeksu postępowania karnego". Wyjaśnił, że "przesłanką faktyczną wydania europejskiego nakazu aresztowania jest podejrzenie, że osoba przebywa na terytorium jednego z państw członkowskich". - Więc w tej sytuacji taki nakaz niczemu by nie służył i ta decyzja od strony prawnej była w dużym stopniu spodziewana - ocenił Przymusiński.

Według niego ponowny wniosek o ENA "może być złożony, gdyby zmieniły się okoliczności". - Gdyby na przykład prokurator wykazał, że zachodzą uzasadnione powody do tego, żeby spodziewać się, że na przykład Ziobro, czy jakakolwiek inna osoba, co do której to orzeczenie ma być wydawane, planuje podróż do Europy - powiedział.

- Myślę, że wtedy można by było mówić o zmianie okoliczności. Ale oczywiście nie przesądzam tego, jaką decyzję wydałby sąd - zaznaczył. - Natomiast bez zmiany okoliczności wydaje mi się, że składanie ponownego wniosku może nie spowodować zmiany sytuacji - podsumował.

Sprawa ekstradycji Ziobry

Po przegranej Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych na Węgrzech, Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Na początku lipca wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że Węgry cofnęły status uchodźcy Ziobrze, jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro oraz Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceszefowi MS, również podejrzanemu w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Unieważnione zostały także ich dokumenty podróży.

Przymusiński był dalej pytany, na ile prawdopodobne jego zdaniem jest to, że Ziobro może zostać wydalony z USA przez amerykańską służbę imigracyjną ICE, a na ile przez procedurę ekstradycyjną.

- Przykro mi, nie odpowiem na pytanie, na ile prawdopodobna jest pierwsza lub druga wersja - odparł. Przypomniał, że amerykański sąd może zablokować ekstradycję. - Natomiast ostateczną decyzję, gdyby amerykański sąd tej ekstradycji nie zablokował, podejmuje i tak czynnik polityczny - dodał.

Podkreślił, że powinniśmy się skupić w Polsce na tym, "żeby sprawy w sądach były rozpoznawane bez zwłoki" oraz "na takich zmianach organizacyjnych w systemie sądownictwa, żeby jeżeli już przychodzi do rozpoznawania tak pilnych spraw, jak o tymczasowe aresztowanie, czy wydanie europejskiego nakazu aresztowania, żeby ta organizacja pracy zapewniała rozpoznanie tych spraw naprawdę w sposób błyskawiczny".

Źródło: TVN24
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Tagi:
Zbigniew ZiobroProkuraturaUSASąd
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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