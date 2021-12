Poniec. Mieszkańcy nie wiedzieli o skażeniu wody. Burmistrz przeprasza i zawiadamia policję

Mieszkańcy Ponieca (Wielkopolska) i okolicznych miejscowości przez kilka dni nie mieli pojęcia, że woda w ich kranach jest skażona i nie nadaje się do picia bez gotowania. "Informacja ta nie została mi przekazana przez Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który był do tego zobligowany" - tłumaczy w oświadczeniu burmistrz Ponieca, który o sprawie zawiadomił policję.

Burmistrz przeprasza i wini kierownika wodociągów

Sprawą oburzony jest burmistrz Ponieca, Jacek Widyński. Do niego informacja o skażeniu wody miała dotrzeć dopiero 5 grudnia nad ranem. "Informacja ta nie została mi przekazana przez Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który był do tego zobligowany, dlatego poleciłem niezwłoczne poinformowanie o tym mieszkańców gminy Poniec" - napisał w oświadczeniu zamieszczonym na stronie Urzędu Miejskiego w Poniecu.

Mieszkańcy oburzeni

Brakiem informacji o skażeniu wody oburzeni są mieszkańcy. Jak czytamy w lokalnych mediach, jedna z mieszkanek napisała skargę na gostyński sanepid i burmistrza Ponieca do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu i Rady Miejskiej Ponieca. "Moją intencją nie jest zaszkodzenie komukolwiek natomiast w sytuacji, w której mieszkańcy gminy 7-tysięcznej przez tydzień czasu nie mają informacji, że jest skażenie wody, nie wnikam już w to, czy jest to skażenie wody, od którego mogą dostać zwykłej biegunki czy rzeczywiście poważniej mogłoby to wpłynąć na stan naszego zdrowia, to ktoś zaniedbał swoje obowiązki nie podając w odpowiednim czasie informacji" - cytuje kobietę portal gostynska.pl