"Ponadpartyjna zgoda" wśród posłów. Chodzi o wydatki

Dziennikarze "Czarno na białym" Rafał Stangreciak i Grzegorz Łakomski, przy współpracy Kajetana Kowalika, przeanalizowali 460 sprawozdań posłów z wydatków na ich biura poselskie. W dokumentach znaleźli przedmioty, które trudno racjonalnie powiązać z obowiązkami posła - a jednak wszystko to jest kupowane za pieniądze podatników. Postanowili również odwiedzić 46 biur poselskich, ale tylko 12 było otwartych.

Reporterzy przeanalizowali też 460 sprawozdań z wydatków na przejazdy - tak zwanych kilometrówek - i sporządzili w trzech kategoriach rankingi posłów jeżdżących najwięcej. Kto znalazł się na szczycie listy i jak z wydatków tłumaczyli się konfrontowani politycy?

