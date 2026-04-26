Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ponad 180 milionów złotych na liczniku. Łatwogang przedłuża charytatywny stream

|
Zbiórka Łatwoganga
Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do szpitali i protez kończyn dla osób po nowotworach
Źródło: TVN24
To, co zaczęło się od piosenki Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", przerodziło się w ogólnopolskie poruszenie i jedną z największych charytatywnych akcji internetowych w historii. Akcja youtubera o nicku Łatwogang wciągnęła tysiące ludzi - włączyli się w walkę z rakiem i wsparli małych pacjentów onkologicznych. Kwota zbiórki po godzinie 17 w niedzielę przekroczyła 180 milionów złotych.

Łatwogang, czyli Piotr Garkowski, to inicjator akcji z charytatywnym streamem. - Bardzo cieszę się tym, co tu się dzieje. Szok jest oczywiście gigantyczny, ale ten szok też oczywiście jest wielkim szczęściem, bo to, co tutaj się stało, to jest jeden wielki cud - mówił Łatwogang podczas rozmowy na antenie TVN24. Kwota zbiórki przekroczyła przed niedzielnym południem 100 milionów złotych. O godzinie 13:30 dobijała do 130 mln zł, po 14 było już 10 milionów więcej, a po 15 zebrano ponad 150 milionów złotych. O godzinie 16 - kiedy stream miał się zakończyć, na liczniku było już prawie 163 mln zł. Wtedy też inicjator akcji poinformował, że zbiórka zostanie przedłużona o cztery godziny i potrwa do godziny 20 w niedzielę.

Do godziny 16 zebrano prawie 163 miliony złotych
Źródło: latwogang/youtube

Tempo, w jakim rosną wpłaty, zaskoczyło wszystkich, włącznie z organizatorami. - Już po pierwszych dwóch milionach to był kosmos. Tego, co się stało później, nie sposób sobie wyobrazić - przyznał prowadzący akcję streamer.

Zbiórkę wsparli nie tylko internauci, ale też znane osoby, które odwiedzały mieszkanie Piotra, dołączając do wydarzenia. - Mój sąsiad Oskar jest niesamowitym człowiekiem. Dzisiaj spałem u niego. Zawsze pomaga gościom, żeby trochę przesiedzieli tam u niego, żeby nie stali na korytarzu. Sąsiedzi są bardzo wyrozumiali, więc piękna sprawa - mówił youtuber, który zorganizował transmisję z własnego mieszkania.

Ponad 140 milionów
Źródło: latwogang/youtube

Transmisja ustanowiła rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie - przebiła nawet amerykańskie wydarzenia o podobnej skali. - To jest jakiś kosmos po prostu i ciężko mi tutaj coś dodać. Na pewno nikt by się nie spodziewał czegoś takiego, bo mieliśmy w ogóle rekord Guinnessa, największej transmisji charytatywnej. Przebiliśmy Amerykanów, więc to oczywiście sprawa drugorzędna, ale też warto się z tego cieszyć, że przede wszystkim zbieramy pieniądze dla dzieciaków i dajemy z siebie maksa - powiedział w TVN24 Łatwogang.

Dziewięć dni streama i miliony dla chorych dzieci

Zbiórka Łatwoganga prowadzona jest na YouTube w formie long streamu - nieprzerwanej transmisji na żywo, trwającej dziewięć dni. Rozpoczęła się 17 kwietnia. W niedzielę przekroczyła kwotę 180 mln zł i kwota ta stale rośnie. Początkowym celem było 500 tys. zł.

Impulsem do rozpoczęcia akcji stał się viralowy utwór rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej fundacji, zatytułowany "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", który nagłośnił temat chorób nowotworowych wśród dzieci.

Twórca internetowy zaprasza do udziału w transmisji na żywo na swoim kanale na YouTube celebrytów, artystów, sportowców i influencerów. Część z nich bierze w niej udział online lub odwiedza organizatora w warszawskiej kawalerce. W akcję zaangażowali się m.in. Robert Lewandowski, Adam Małysz, Wojciech Szczęsny, Cezary Pazura, Roksana Węgiel, Sanah, Kwiat Jabłoni, Mrozu, Golec uOrkiestra, Borys Szyc, Martyna Wojciechowska oraz aktorzy wcielający się w główne role w polskim serialu "1670".  

Niektóre gwiazdy, m.in. Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska czy Blanka Lipińska, podczas streamingu zgoliły swoje włosy w geście solidarności z chorymi na raka dziećmi.

Stream Łatwoganga to nie tylko zbiórka, lecz także moment pojednania - po osiągnięciu celu finansowego zwaśnione strony godzą się. Na zdjęciu Tede, który po 17 latach "pogodził się" z Peją
Źródło: latwogang/youtube

Stream kończy się w niedzielę o godzinie o godzinie 20. Do tego czasu można wpłacać pieniądze, które zostaną przeznaczone dla dzieci chorych na nowotwory, podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

"Naszym głównym celem jest zakup niezbędnego sprzętu medycznego"

Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka - dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej, ponieważ jak podkreślono na stronie, osoby walczące z chorobą nowotworową, każdego dnia potrzebują nie tylko leczenia, ale także siły i nadziei na lepsze jutro. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.

Łatwogang na antenie TVN24 zapowiedział, że pieniądze zebrane podczas akcji trafią m.in. na doposażenie szpitali onkologicznych w specjalistyczny sprzęt oraz na zakup protez dla osób, które w wyniku nowotworu straciły kończyny.

- Zebrane środki są przeznaczone przede wszystkim dla naszych podopiecznych - na ich codzienną walkę z chorobą nowotworową. To kosztowne leczenia oraz wszystkie towarzyszące im potrzeby, które są równie ważne. Po zakończeniu zbiórki szczegółowo poinformujemy o wykorzystaniu funduszy w naszych mediach społecznościowych – wszystko będzie w pełni transparentne i dostępne dla wszystkich darczyńców - powiedziała na antenie TVN24 Aleksandra Kopyść z Fundacji Cancer Fighters.

- Naszym głównym celem jest zakup niezbędnego sprzętu medycznego. Prowadzimy rozmowy ze szpitalami, wsłuchujemy się w ich potrzeby i staramy się reagować na nie jak najlepiej. Oprócz tego zapewnimy konkretne wsparcie rodzinom naszych podopiecznych - dodała.

Klatka kluczowa-390008
Źródło: TVN24
TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: latwogang/youtube

Udostępnij:
Tagi:
NowotworyOnkologia
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
