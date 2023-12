Ponad 17 tysięcy rodzin w potrzebie otrzyma Szlachetną Paczkę. Trwa "Weekend cudów"

Trwa "Weekend cudów" Szlachetnej Paczki. W tym roku pomoc otrzyma ponad 17 tysięcy rodzin z całej Polski. Nie proszą o wiele: ciepłe buty, koc na zimę, jedzenie, czy środki czystości. Dzięki wsparciu darczyńców i wolontariuszy pomoc trafia tam, gdzie jest ona najbardziej potrzeba.

Jeszcze w piątek wieczorem 20 rodzin czekało na pomoc. W sztabie nikt nie miał wątpliwości, że piątkowy zryw darczyńców uratuje "Weekend cudów" i znowu będzie można mówić o sukcesie. Tak się też stało. W ten weekend ponad 17 tysięcy rodzin w potrzebie otrzyma swoją Szlachetną Paczkę - to o ponad półtora tysiąca więcej niż rok temu.

- Bardzo Wam dziękuję bo to m.in. dzięki wam udało się i rzeczywiście te 17 tysięcy i 12 rodzin otrzyma swoje prezenty. My już wiemy, że w tym momencie blisko trzy tysiące rodzin te prezenty już ma w domu - mówiła po godzinie 10 na antenie TVN24 Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna.

- Do pana Adama przyjechała nowa kuchenka gazowa, do pani Wandy wózek, na którym będzie mogła wyjechać z domu, do Adama i Wojtka - dzielnego taty i syna, który dorabia w weekendy, żeby wspomóc budżet rodzinny - dojechał zapas żywności i środków czystości i ciepłe buty - opowiadała Sadzik.

Jak dodała, w tym roku Szlachetna Paczka jest w ponad 650 miejscach w całej Polsce, w tym w 90 nowych. - Robimy to dzięki wam - podkreśliła prezeska Stowarzyszenia Wiosna.

Joanna Sadzik ze Szlachetnej Paczki o "Weekendzie cudów" TVN24

Na życie zostaje jej 300 zł, a chce pomagać

W Wielkopolsce jeden ze sztabów działa w IX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. W magazynie praca wre od rana. - Działamy, abyśmy mogli przyjąć naszych darczyńców. Staramy się, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Pierwsi darczyńcy już przyjechali, pierwsze paczki są już w magazynie - mówiła na antenie TVN24 Klaudia Deja, jedna z wolontariuszek Szlachetnej Paczki.

Jak dodała, z tej formy wsparcia korzysta coraz więcej osób. - To osoby samotne, z niepełnosprawnościami, osoby które żyją w niezawinionej biedzie. Staramy się im pomóc najlepiej jak potrafimy. W tej edycji najbardziej serce skradła mi pani Maria, która pomimo dość sędziwego wieku stara się bardzo optymistycznie podchodzić do życia. Jej największym marzeniem jest wyjazd do sanatorium w Kołobrzegu. Była tam za młodu, dlatego też ten Kołobrzeg jest jej tak bliski i tak ważny. Chciałaby pomagać innym, czuć się potrzebna, chociaż na życie zostaje jej 300 złotych miesięcznie - mówiła wolontariuszka Paczki.

W Wielkopolsce Szlachetną Paczkę otrzyma w tym roku ponad półtora tysiąca osób.

"Weekend cudów" w Poznaniu. Klaudia Deja, wolontariuszka Szlachetnej Paczki TVN24

Szlachetna Paczka dociera do potrzebujących w całym kraju

Szlachetna Paczka trafia nawet w zapomniane miejsca.

Pan Janusz od dobrych ludzi dostał nowy kontener mieszkalny. Darczyńcy teraz pomogą mu się urządzić. Dostanie szafę, krzesła i jedzenie. Mężczyzna opowiada, że wyjechał za granicę za pracą, ale na obczyźnie dostał udaru. Dziś utrzymuje się z zasiłku. Po wykupieniu leków żyje za 15 złotych dziennie.

- Często przez to, że nigdy wcześniej nie potrzebowali pomocy, teraz jest im ciężko o nią prosić - mówi koordynatorka Szlachetnej Paczki z Białegostoku Julia Hermanowicz.

Prezeska Szlachetnej Paczki Joanna Sadzik przyznaje, że "bardzo ciężkie jest czytanie historii pani Wandy, która mówi, że śni jej się bułka z żółtym serem".

Na "Weekend cudów" pracują cały rok

To już 23. edycja Szlachetnej Paczki. - Na "weekend cudów" pracujemy 12 miesięcy, już od poniedziałku będziemy pracować na kolejny rok. To jest wiele godzin szkoleń wolontariuszy, wiele ważnych spotkań z osobami, które zgłosiły rodziny do Szlachetnej Paczki i z tymi rodzinami, żeby ta pomoc była mądra, żeby w tych paczkach było rzeczywiście to, czego ta rodzina potrzebuje. To są setki tysięcy godzin rozmów, picia wspólnie herbaty, spotkania człowieka z człowiekiem, wsparcia emocjonalnego, takiego serca - serca zapakowanego w "szlachetne paczki", ale serca też przekazanego rodzinom, które potrzebują pomocy - mówi prezeska Stowarzyszenia Wiosna, Joanna Sadzik.

- Mamy bardzo dużo wolontariuszy, którzy w poprzednich edycjach sami otrzymali pomoc, korzystali ze Szlachetnej Paczki, a teraz pomagają tym najbardziej potrzebującym - dodaje Bartłomiej Kałużny, koordynator do spraw promocji Szlachetnej Paczki z Wrocławia.

Jedną z osób na Dolnym Śląsku, do której w tym roku trafi pomoc jest pan Krzysztof spod Wrocławia. - Mieszka w murowanej komórce, która ma tylko cztery na cztery metry. Potrzebuje tylko żywności, środków czystości i blachy na dach, który grozi zawaleniem, więc te potrzeby są bardzo małe - opowiada Bartłomiej Kałużny.

I dodaje: - Rodziny proszą o koc, ciepłą wodę, jedzenie i to jest taka drobna pomoc, ale dla nich jest wielka.

"Weekend cudów" Szlachetnej Paczki TVN24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty,ms/adso

Źródło: TVN24