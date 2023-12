Błędy w raporcie komisji Cenckiewicza. "Jedna wielka kompromitacja. I chyba tak się powinna nazywać ta komisja"

To jest po prostu jedna wielka kompromitacja i chyba tak się powinna nazywać ta komisja - mówił Cezary Tomczyk (KO), komentując pomyłki w raporcie komisji "lex Tusk". - Ci panowie chyba liczyli, że będą do końca świata bezkarni, że do końca świata będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość i mogą działać w dowolny sposób - mówił o członkach komisji Dariusz Klimczak (PSL-Trzecia Droga).

Pod koniec listopada komisja "lex Tusk", której członkowie zostali już odwołani przez Sejm, opublikowała raport cząstkowy. Jak donosi OKO.press, w raporcie, który pojawił się na stronie KPRM, za funkcjonariuszy rosyjskiej FSB błędnie uznano dwóch ukraińskich oficerów. "Dopiero następnego dnia zorientowano się, że doszło do kompromitującej pomyłki, i w tajemnicy na stronie internetowej KPRM zawieszono poprawioną wersję raportu" - pisze portal. Dodaje, że w jeszcze wcześniejszej - również upublicznionej, choć nie stronie KPRM - wersji pojawiły się z kolei nazwiska Chorwata i Słowaka.

Tomczyk:

Sprawę komentował poseł Cezary Tomczyk (Koalicja Obywatelska). - Wydaje mi się, że to jest po prostu jedna wielka kompromitacja i chyba tak się powinna nazywać ta komisja, no bo ona de facto się skompromitowała, ale chyba najgorsze jest to, że kompromituje też państwo polskie - mówił.

- Przecież ludzie we wszystkich krajach europejskich i świata nie wiedzą, że to jest komisja złożona z jakichś pisowców i paranaukowców, tylko uważają, że jest to komisja która działa w imieniu państwa polskiego. Nic bardziej mylnego. Ci ludzie działali tylko w swoim imieniu i bardzo dobrze, że już się z nimi pożegnano - dodał.

Jak stwierdził, "oni po prostu nas kompromitowali". - Uważam, że za ujawnienie tajnych danych i za de facto pomyłki merytoryczne ci ludzie powinni ponieść odpowiedzialność i powinni odpowiadać przed prokuratorem już w niedalekiej przyszłości - ocenił.

Tomczyk:

Klimczak:

- Jeżeli narażają bezpieczeństwo naszego państwa i narażają na szwank nasze relacje z organizacjami międzynarodowymi, które zapewniają nam bezpieczeństwo, powinni być ukarani w możliwie najsurowszy sposób, jaki przewiduje prawo - powiedział z kolei poseł Dariusz Klimczak (PSL-Trzecia Droga).

- Ci panowie chyba liczyli, że będą do końca świata bezkarni, że do końca świata będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość i mogą działać w dowolny sposób. Nie, tak nie jest. Żyjemy i mieszkamy w państwie prawa i ci panowie także powinni liczyć się z konsekwencjami informacji, które ujawnili - dodał.

Klimczak:

"Zgnieciona konstytucja". Reportaż Artura Zakrzewskiego z "Czarno na białym" o "lex Tusk" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks /kg

Źródło: TVN24